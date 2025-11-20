上緯瞄準餐飲旅宿、消防領域

上緯投控（3708）昨（19）日宣布，子公司上緯智聯正式發表「台智寶 （TaiiBot）AI智慧機器人」系列產品，正式開啟人類與機器人共伴的創新時代，未來將進軍餐飲旅宿、製造物流、消防巡檢、醫療照護到家用服務等市場。

上緯智聯此次發佈的具身智慧機器人首度公開亮相，展現出強大的跨領域整合能力。該機器人具備強大學習能力，核心技術結合了語言理解、視覺感知、策略推理、動作控制與任務級自主系統，使其能夠超越傳統機器人的單一功能限制，能夠推理並獨立執行複雜任務，真正實現「會動、會看、更能思考」的智慧夥伴。

此外，上緯智聯也將推出四足機器狗系列，具備自主行走、即時監測與資料回傳功能。憑藉卓越的穩定性、靈活性與即時避障能力，機器狗能夠輕鬆應對多樣且複雜的地形環境，未來將成為巡檢、監測與物流領域的得力助手。上緯智聯表示，台智寶智慧機器人的雲端、AI伺服器、資料庫及數據皆採在地化處理，提供高度資訊安全保障，讓產業夥伴能安心導入應用。