泓德能源綠電布局 有斬獲

太陽能系統廠泓德能源（6873）旗下綠電交易子公司星星電力昨（19）日宣布，與和潤電能、匯橋股份有限公司完成簽約，攜手推動三型光電案場轉供企業用電，兩案合計採購容量達20MW（百萬瓦），分別於今年第4季與明年上線。

星星電力大單落袋，法人看好泓德能源母以子貴，助益營運。

星星電力正持續擴大外部綠電購電合作策略，估計至今年底，星星電力外購綠電總量將突破650MW。本次合作中，星星電力與和潤電能合作容量為8MW，第4季起轉供至台灣電子業與金融產業等大型用電企業；至於與匯僑的合作則是12MW容量，預計2026年起由星星電力全數轉供。

星星電力規劃，至2027年外購合約總容量將達950MW，配合泓德能源集團自持資源，將涵蓋多元太陽能與風力發電資源，持續打造兼具彈性與韌性的再生能源整合服務平台。

泓德能源指出，星星電力整合集團未來三年的全台最大規模儲能開發資源，總量超過700MW，掌握將近500MW備用容量資源，強化備供量能，並且透過跨產業策略性合作，加速綠電資產活化與電力市場有效流通。