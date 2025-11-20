快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

泓德能源綠電布局 有斬獲

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統廠泓德能源（6873）旗下綠電交易子公司星星電力昨（19）日宣布，與和潤電能、匯橋股份有限公司完成簽約，攜手推動三型光電案場轉供企業用電，兩案合計採購容量達20MW（百萬瓦），分別於今年第4季與明年上線。

星星電力大單落袋，法人看好泓德能源母以子貴，助益營運。

星星電力正持續擴大外部綠電購電合作策略，估計至今年底，星星電力外購綠電總量將突破650MW。本次合作中，星星電力與和潤電能合作容量為8MW，第4季起轉供至台灣電子業與金融產業等大型用電企業；至於與匯僑的合作則是12MW容量，預計2026年起由星星電力全數轉供。

星星電力規劃，至2027年外購合約總容量將達950MW，配合泓德能源集團自持資源，將涵蓋多元太陽能與風力發電資源，持續打造兼具彈性與韌性的再生能源整合服務平台。

泓德能源指出，星星電力整合集團未來三年的全台最大規模儲能開發資源，總量超過700MW，掌握將近500MW備用容量資源，強化備供量能，並且透過跨產業策略性合作，加速綠電資產活化與電力市場有效流通。

泓德能源 綠電 太陽能
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

企業能源轉型遇儲能風險挑戰 國泰產險淨零研討會祭解方

東方風能 股價破發

立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

相關新聞

泓德能源綠電布局 有斬獲

太陽能系統廠泓德能源（6873）旗下綠電交易子公司星星電力昨（19）日宣布，與和潤電能、匯橋股份有限公司完成簽約，攜手推...

三商家購智慧零售 熱轉

三商家購（2945）昨（19）日召開法說會，三商家購表示，將持續推動智慧零售布局，其中電子價卡已於全門市導入完畢。另外，...

大魯閣美國新據點 開幕

大魯閣（1432）在美國的第三家棒壘球打擊中心18日於亞利桑那州鳳凰城錢德勒（Chandler）開幕。繼今年3月在德州休...

上緯瞄準餐飲旅宿、消防領域

上緯投控（3708）昨（19）日宣布，子公司上緯智聯正式發表「台智寶 （TaiiBot）AI智慧機器人」系列產品，正式開...

華銀法說會看房市「持平下走」 指主要和央行集中度管理有關

華南金今日舉行第三季法說會，華銀指出，房貸第三季的房貸放款額度接近90億，但年減83%，主要和央行集中度管理有關，使房貸...

三大助力曝光！來億領跑 製鞋族群動起來

在輝達財報與美國非農就業數據公布前，科技股持續整理，使美股走弱。台股早盤反攻未果，盤中再度翻黑回防26,600關。法人指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。