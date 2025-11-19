快訊

華銀法說會看房市「持平下走」 指主要和央行集中度管理有關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金今日舉行第三季法說會，圖為華南金控大樓。圖／本報資料照片
華南金今日舉行第三季法說會，圖為華南金控大樓。圖／本報資料照片

華南金今日舉行第三季法說會，華銀指出，房貸第三季的房貸放款額度接近90億，但年減83%，主要和央行集中度管理有關，使房貸放款額度必須下降，展望房市後續景氣，華銀以「持平下走」來形容。

華銀消金事業群副總黃守良對房市景氣指出，央行的集中度管理，加上市場移轉樓數下降27.85%，房價指數也降6.84%，所以資金面及成交量觀察，「持平下走」機會高，房貸的政策，以首購自住合格新青安為優先放款對象。

黃守良也說，由於華銀的銀行法72之2的額度還夠，但仍受到央行集中度影響較大，所以即使新青安放寬，華銀所能承作的房貸業務仍有限。黃守良也指出，明年的個金放款仍以房貸為主，但由於不動產集中度影響，所以仍以政策性的首購自住及合格新青安為撥放對象，成長則以持平為目標。

華銀副總江景平則對美國降息影響指出，華銀全年獲利年增1成為目標，若美國持續降息，則目前大概外幣存放利差大，外幣存款下滑幅度高，成本率也會下降，存放利差會提升，因此，全行的淨利差也會增加。另外，華銀也會以推動利息、財務操作、手收為主的「獲利三支柱」持續努力。

對於華銀是否再擴充債券部位，華銀主掌金融交易的副總蔡寶娟指出，華銀會持續增加債券部位，但會分散投資地區及國別，並不會特別集中於美債，而債券存續的平均期間，台債為3.2年，外債25年。蔡寶娟也說明，華銀第三季的swap為22億，今年1至3季為65億，比起去年同期為78%，因為美國降息導致台美利差縮小，換匯點收窄，導致swap收益減少。

江景平指出，聯準會降息之後存款利率減少，利差反而提升7個基點，主要由於外幣利率下降及存款量減少，反而推升華銀的淨利差。

對於企金放款下降的原因，企金事業群副總張炳輝說明，9月底的大企業及中小企業放款餘額分別年減111億及211億，主要和三因素有關，一是央行不動產集中度的限制，因此土建融受影響，二是中國的景氣不佳，相關授信也趨保守，三是為了資本運用效率，使訂價有所要求，不會為了作量而競價。明年企金的放款業務，則以穩盈餘、調結構為主軸，因此，企金的量仍會有小幅提升、並以中小企業、新興產業放款為亮點來擴大利差，並增加手收。

對於公股投信四合一合併，華南金則指出，並未對外發布任何合併的訊息，不予評論，華南金控集團對於金融合併的態度，策略上會先提升各個子公司在業務上的競爭力，因此過去三年有推動三年轉型計畫，未來5年也會推中期五年轉型計畫，

華銀 房貸 華南金控
