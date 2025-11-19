長榮鋼預定26日舉辦法說會 說明公司營運概況
長榮集團旗下長榮鋼（2211）主要經營鋼結構製造、安裝暨廢棄物處理兩大業務，鋼結構由母公司長榮鋼鐵經營，鋼結構對自然環境影響低，且可回收再生，有綠色建築材料之稱，在先進國家已成為主流建材。且鋼結構產品施工期短、抗震性佳，適合處於地震帶的台灣使用，因此近十年來台灣採用鋼結構建築比率持續上升。
長榮鋼預定2025年11月26日下午2:30-3:20舉辦法人說明會，說明公司營運概況，地點財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓會議廳，台北市中正區中山南路11號。
長榮鋼鐵重要工程實績包括宏盛帝寶、陶朱隱園、高雄世貿展覽館、台北世貿南港展覽館、故宮南院、中山高高架拓寬鋼橋工程等指標性工程。
廢棄物業務則由長榮鋼鐵子公司欣榮、水美、榮鼎綠能經營，欣榮為桃園地區第一座大型都市廢棄物焚化廠，並透過汽電共生將熱能轉換為電能躉售予台電；水美為北區甲級有害事業廢棄物綜合處理中心；榮鼎綠能則為台灣指標性BOT生質能中心，為低汙染、多元化處理與永續經營的新世代循環型環保科技園區。
