裕日車：明年擬導入歐規進口車 未來評估引進美規車

裕隆集團關係企業裕日車總經理姚振祥今天表示，2026年在台灣評估導入一款歐規車型進口車，預期明年中國大陸東風日產銷售會較今年略佳，未來裕日車也將視對美關稅及法規磋商結果，評估引進美規進口車款。

裕日車下午舉行法人線上說明會，觀察今年前10月銷售概況，裕日車指出，今年前10月NISSAN加上INFINITI品牌總銷售1萬644輛，較去年同期下滑35.2%，除了受總體市場關稅變動影響外，母廠轉型與新產品銜接時程課題，整體銷售表現受到一定影響。

展望今年台灣車市，裕日車表示，受關稅議題影響，預估今年台灣新車總市場銷量約40萬輛，預估較2024年的44.9萬輛減少，後續持續關注變化。

姚振祥在回答法人提問時表示，2026年裕日車評估導入一款歐規車型進口車，其他現有車型將陸續推出小改款及特仕車款，未來裕日車也將視對美關稅及法規磋商結果，評估引進美規進口車款。

觀察中國大陸東風日產銷售，裕日車指出，今年前9月銷售實績41.9萬輛，今年前3月累計銷售較去年同期下滑29.5%，但今年前9月累計銷售年減幅度已縮小至9.4% ，銷售狀況逐漸改善。

裕日車表示，東風日產儘管受中國大陸自主品牌電動車熱銷擠壓，已透過本土化策略，加快電動車開發上市因應，4月首款N7上市後6個月，累計銷量已達4.37萬輛。

姚振祥預期，明年中國大陸東風日產將推出多款新車型，預期可帶動銷售，較今年略佳。

裕日車說明，東風日產融合GLOBAL（全球化）與LOCAL（在地化）的經驗和優勢，以「GLOCAL」新模式，規劃今年至2027年陸續推出10款車型，並規劃2026年第4季起將進軍海外市場，可推升品牌銷量。