快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

裕日車：明年擬導入歐規進口車 未來評估引進美規車

中央社／ 台北19日電

裕隆集團關係企業裕日車總經理姚振祥今天表示，2026年在台灣評估導入一款歐規車型進口車，預期明年中國大陸東風日產銷售會較今年略佳，未來裕日車也將視對美關稅及法規磋商結果，評估引進美規進口車款。

裕日車下午舉行法人線上說明會，觀察今年前10月銷售概況，裕日車指出，今年前10月NISSAN加上INFINITI品牌總銷售1萬644輛，較去年同期下滑35.2%，除了受總體市場關稅變動影響外，母廠轉型與新產品銜接時程課題，整體銷售表現受到一定影響。

展望今年台灣車市，裕日車表示，受關稅議題影響，預估今年台灣新車總市場銷量約40萬輛，預估較2024年的44.9萬輛減少，後續持續關注變化。

姚振祥在回答法人提問時表示，2026年裕日車評估導入一款歐規車型進口車，其他現有車型將陸續推出小改款及特仕車款，未來裕日車也將視對美關稅及法規磋商結果，評估引進美規進口車款。

觀察中國大陸東風日產銷售，裕日車指出，今年前9月銷售實績41.9萬輛，今年前3月累計銷售較去年同期下滑29.5%，但今年前9月累計銷售年減幅度已縮小至9.4% ，銷售狀況逐漸改善。

裕日車表示，東風日產儘管受中國大陸自主品牌電動車熱銷擠壓，已透過本土化策略，加快電動車開發上市因應，4月首款N7上市後6個月，累計銷量已達4.37萬輛。

姚振祥預期，明年中國大陸東風日產將推出多款新車型，預期可帶動銷售，較今年略佳。

裕日車說明，東風日產融合GLOBAL（全球化）與LOCAL（在地化）的經驗和優勢，以「GLOCAL」新模式，規劃今年至2027年陸續推出10款車型，並規劃2026年第4季起將進軍海外市場，可推升品牌銷量。

裕日車 裕隆集團
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

掀背車迷最感傷的一天，純正歐規Ford Focus確認停產！

2026 年式美規 Nissan Sentra 推出豪華升級 價格卻依然親民

Ford F-150電動貨卡 竟將在年底前停產？

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

相關新聞

三大助力曝光！來億領跑 製鞋族群動起來

在輝達財報與美國非農就業數據公布前，科技股持續整理，使美股走弱。台股早盤反攻未果，盤中再度翻黑回防26,600關。法人指...

東方風能 股價破發

亞洲最大離岸海事船舶營運商東方風能（7786）昨（18）日掛牌上市。

高力明年拚績增雙位數

高力（8996）受惠於美國用電需求及液冷產業的快速成長，三大核心業務明年預計將迎來跳躍式成長。其中，燃料電池與散熱產品為...

冠星雙引擎 熱轉營運

冠星-KY（4439）昨（18）日舉行法說會，董事長林錦茂表示，明年營運將由「新產能導入」與「新客戶成長」雙引擎推動，營...

來億2025年營收拚新高

製鞋股王來億-KY（6890）隨著HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，本季迎來旺季營運動能；且供應鏈傳出，近期將有國...

南寶攻先進製程材料

化工樹脂大廠南寶（4766）昨（18）日表示，旗下鞋材事業拓展新客戶有成，加上明年關稅影響放緩，並看好半導體高階製程用膠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。