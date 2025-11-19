三大助力曝光！來億領跑 製鞋族群動起來

在輝達財報與美國非農就業數據公布前，科技股持續整理，使美股走弱。台股早盤反攻未果，盤中再度翻黑回防26,600關。法人指出，外資調節大型科技權值股後，內資轉向具成長題材與評價低檔的傳產族群。製鞋股在來億-KY（6890）領軍下快速走強，成為傳產多頭指標！

來億受惠HOKA、Adidas等品牌出貨升溫，本季旺季效應顯現，推動盤中股價漲近5%、重返5日線上。市場傳出，來億近期可望再迎新國際大客戶加入，法人預估2026年營收上看450億元、創歷史新高，獲利有望挑戰雙位數成長。

來億第3季稅後純益5.09億元，季減40.5%、年減36.2%；前三季稅後純益22.84億元，每股純益9.16元。隨第4季進入出貨旺季，10月合併營收37.35億元，月增47.4%、年增4%，創六個月新高；前十月營收327.61億元、年增7.6%，續創同期新高。

展望2026年，品牌客戶持續擴產，包括HOKA產能可望提升20%、Adidas增加15%，New Balance更可能倍增產能，加上世足賽有望刺激運動消費，法人看好來億訂單動能有機會維持雙位數成長。

另，鈺齊-KY（9802）前三季稅後純益8.53億元、年增7.7%，每股純益4.26元。10月合併營收14.18億元，月增52.7%、年增10.8%，旺季效應逐步顯現；前十月營收成長達22.9%，顯示品牌訂單回穩。

鈺齊透露，目前已開始出貨2026年春夏款，訂單能見度延伸至明年第1季。美國關稅趨於明朗、品牌下單較為正常，加上世足賽帶動運動氛圍，均有助明年營運提升。鈺齊越南與印尼新廠也已於第3季開始試產，第4季起逐步增溫，預期2026上半年放量後，將成營運新動能。董事會亦通過今年上半年每股配息2元，維持高配息比率政策。

法人指出，製鞋股目前評價偏低，如今在旺季出貨、國際品牌追加訂單與2026年世足賽刺激消費三大利多助攻下，族群營運可望從第4季開始回溫。在資金從科技權值股撤出、尋找具成長彈性的傳產股之際，製鞋族群有機會成為布局亮點之一。