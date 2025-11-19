高力明年拚績增雙位數

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）受惠於美國用電需求及液冷產業的快速成長，三大核心業務明年預計將迎來跳躍式成長。其中，燃料電池與散熱產品為主要成長引擎，法人預期，明年仍將維持雙位數以上的成長。

在三大業務中，高力表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，預計今年底將較去年達到三位數成長，顯示散熱產業增長迅速。明年預計繼續保持高成長，主要因為今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，且主要客戶進展順利，產品組合也更為多元，因此對明年展望相當樂觀。

燃料電池方面，主要受美國資料中心用電需求的推動，產品組合與去年相比無太大變化，以Hot Box為主，今年營收已達雙位數增長。法人預期，隨著主要客戶Bloom Energy進入爆發成長階段，將帶動高力的Hot Box等產品在未來兩年實現跳躍式成長。

高力指出，隨著美國資料中心電力需求急劇增長，Bloom Energy自去年底以來顯著成長，明年將把產能從1GW提升至2GW，顯示客戶對業務發展的高度期待和信心。

