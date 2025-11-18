東鹼法說會／鉀肥需求穩、避開中國大陸競爭 訂單看到明年Q1

鉀肥大廠東鹼（1708）18日表示，主要產品硫酸鉀今年以來需求持穩，訂單已看到明年第1季；並看好半導體產業擴張趨勢，有利液體氯化鈣業務成長。

東鹼18日舉行法人說明會，總經理劉志勇表示，旗下主要產品硫酸鉀，今年訂單已滿，目前接到明年第1季。硫酸鉀今年前三季需求強勁，主要是去年庫存陸續消化；第3季需求也持穩。鉀肥價格今年也保持平穩，加上原料價格亦穩定，利潤空間相對大。

另一項核心產品液體氯化鈣，應用於半導體業的廢水處理，目前主要供應對象為台積電（2330），期待隨國內半導體產業規模擴增，產品需求能進一步成長。

東鹼也表示，相較其他化工產品面對中國大陸產能過剩問題，因中國為硫酸鉀需求國，對鉀肥實施出口管制，使該產品得以避免中國低價產品競爭，有助推升獲利。此外，硫酸鉀銷美比率低，因此幾乎未受關稅衝擊。

不過，東鹼也說，由於運費占硫酸鉀成本比重高，運價對獲利影響較大，美中貿易緊張下，運價波動間接牽動產品報價。而近年烏茲別克、巴基斯坦等國，亦陸續有鉀肥產能開出，為因應此變化，東鹼積極開拓澳洲、墨西哥、秘魯等新市場，目前頗具成效。

此外，鉀肥為高價位肥料，主要應用在高經濟作物種植，如近年市場需求大增的榴連及酪梨等，有助提升作物的甜度及含油率；但近年氣候變遷衝擊農業，加上外銷國家農民對價格相對敏感；主要市場之一的日本，農業人口持續萎縮，均對鉀肥市場，構成一定潛在挑戰。

東鹼是東亞地區最大硫酸鉀生產廠，總共14條產線，每年產量在13萬～14萬公噸間，外銷占比98-99%，主要市場涵蓋印度、巴基斯坦、日本、澳洲、中南美、越南、泰國，也有少量銷往非洲。

東鹼主要產品為硫酸鉀及液體氯化鈣；也從事純鹼及小蘇打貿易，供應國內各大企業基礎化工原料。除化工本業外，也投資散裝航運、餐飲等事業，最大轉投資事業為東南航運公司，共擁有14艘輕便散裝貨輪，目前航運事業占公司營收比重約三成。

東鹼第3季單季稅後純益2.65億元，年減8.83%，每股純益（EPS）1.07元；前三季累計稅後純益5.47億元，EPS2.2元。前十月累計營收50.7億元，年減3.8%。