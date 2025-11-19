快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

冠星雙引擎 熱轉營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

冠星-KY（4439）昨（18）日舉行法說會，董事長林錦茂表示，明年營運將由「新產能導入」與「新客戶成長」雙引擎推動，營收目標挑戰創歷史新高，並力拚雙位數成長。

林錦茂指出，今年工廠稼動率約八成，明年目標提升至九成，第2季起將開始導入新產能，稼動率提升可望帶動毛利改善，新客戶占比也預估由今年約26%提升至三成以上。

冠星-KY越南產能將持續擴產，預估較今年每月200萬磅的產能，持續增長至300萬磅，同時今年下半年越南廠已增加117台織機，並開始試車，明年將放量出貨，為後續營運創造成長動能。冠星-KY目前在中國、柬埔寨及越南均有生產據點。

林錦茂說明，明年除產能擴充外，接單動能也將以既有客戶的訂單增長，以及新客戶貢獻持續提升為主。目前新客戶占比約26%，合作後下單量逐漸放大，且態度積極，公司預估明年將提升至30%至35%。

