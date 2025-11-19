鋼鐵業再祭庫藏股護盤

鋼鐵業旺季不旺，龍頭中鋼（2002）昨（18）日股價一度下跌至近十年新低價17.6元，最後以17.75元作收，跌幅1.11%，外資單日賣超逾1.28萬張，已連15賣。至於燁輝、榮剛則再度祭出庫藏股，力守股價持穩。

法人指出，中鋼今年第1季營運表現尚可，稅後純益尚有2.43億元，但第2季起遇到美國對等關稅實施、鋼鋁關稅提高、新台幣升值等衝擊，單季稅後純損達19.02億元，第3季稅後虧損擴大到24.8億元；累計前三季稅後虧損41.39億元，每股淨損0.27元。

分析中鋼第3季表現不佳主因仍是關稅議題，此外，上季同時是傳統產業淡季，而歐洲也針對鋼鐵推出新的防禦措施，都讓產品銷售變得困難。至於大陸出口量仍多，在部分地區受到關稅限制下，大陸鋼材的出口價格殺得更低，也影響了中鋼對外銷售。

進入第4季原本是需求旺季，惟鋼市呈現旺季不旺態勢。12月盤價繼開平盤，為「連二平」，中鋼指出，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整格局，考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

觀察籌碼面11月迄今中鋼股價持續承壓，主力連續賣超，以18日來看，外資賣超1.28萬張，收盤價為17.75元，顯示中短線籌碼偏空，市場觀望氣氛濃厚。官股過去一周小幅進場，間接顯現政策信心支撐，但尚不足扭轉整體頹勢。

燁輝和榮剛兩家鋼鐵股則再度祭出庫藏股護盤。燁輝今年已五次買回庫藏股，前四次皆未全數買回，執行完成度落在48至85%，第五次自10月14日至11月17日買回1,200萬股已全數達成。燁輝董事會並通過第20次買回庫藏股，為今年第六次，期間在11月18日至明年1月17日。預定買回1,500萬股，買回區間價格13至15.5元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，而買回股份總金額上限51.42億元。

榮剛方面，因短期生產規模遇瓶頸，新產線仍在試車，對於營運增加的效益尚未顯現，同時外在環境尚充滿不確定性，短期營運保守看待。今年第三度祭出庫藏股，18日起至明年1月17日預定再度買回1,500萬股。