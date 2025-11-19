化工樹脂大廠南寶（4766）昨（18）日表示，旗下鞋材事業拓展新客戶有成，加上明年關稅影響放緩，並看好半導體高階製程用膠的成長潛力，明年營收有望再創新高紀錄。

南寶昨18日舉行線上法說會，由南寶執行長許明現主持。南寶指出，因美國關稅等因素影響整體景氣，拖累訂單需求放緩，今年營收成長挑戰較大，會將重點放在研發及技術提升，且逐步取得成果。

至於各項產品第4季及明年表現，南寶表示，今年整體消費景氣趨於保守，接著劑（包含鞋材接著劑及工業與其他產品用接著劑）訂單不熱，年底節日假期的客戶反饋，也較往年為淡；明年關稅及各項不確定因素衝擊淡化，目前訂單已回穩；加上今年併入允德實業、開始貢獻營收，明年第1季營收有成長空間。

建材與塗料業務方面，南寶表示，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，主要服務台灣與亞洲當地市場。

南寶也強調，雖傳統接著劑市場放緩，但將積極布局半導體先進製程用膠材，期能帶來成長新動能，正持續投入研發並接觸客戶。目前在UV解黏膠帶部分技術已獲突破，可做到有效黏著且不留殘膠，能有效提升製程良率。目前半導體和其他電子領域用膠占營收約1～2%，仍在持續投入技術研發，並與潛在客戶對接。

南寶8月底宣布與新應材、信紘科成立合資公司「新寶紘科技」，專攻先進製程膠材；針對相關進度，南寶表示，目前團隊組建中，主要產品預計為半導體製程用切割膠帶、研磨膠帶、製程用耐熱膠帶等。