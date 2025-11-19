來億2025年營收拚新高

製鞋股王來億-KY（6890）隨著HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，本季迎來旺季營運動能；且供應鏈傳出，近期將有國際品牌大客戶加入，法人預期，明年營收將衝450億元的歷史新高紀錄，獲利同步拚兩位數成長。

法人指出，來億-KY營運最壞時點過去了，因此重新給予買進評等。此前，第3季因受產品淡季及客戶觀望市況影響拉貨動能，加上承擔部分關稅以及台幣匯率波動影響所致，毛利率、盈餘表現遠低於市場預期，導致短期股價承壓。

來億第3季合併營收80.25億元，季減29.1%、年減13.7%，稅後純益5.09億元，季減40.5%、年減36.2%，每股稅後純益（EPS）2.04元；累計前三季稅後純益22.84億元、年減12.5%，每股純益9.16元。

不過，進入第4季傳統旺季，隨著HOKA、Adidas等高價鞋款出貨升溫，帶動10月合併營收37.35億元，月增47.4%、年增4%，為近六個月營收高點；累計前十月合併營收327.61億元、年增7.6%，續創同期新高。

法人估，來億第4季可望隨關稅分攤影響消除及產品組合轉佳，可抵銷新台幣升值干擾，帶動毛利率回升，單季獲利可望較上季成長，但遜於去年同期，預估全年營收將挑戰400億元大關，續創新高紀錄，每股純益有望突破13元。

來億因應Adidas訂單暢旺，投資1億美元在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。隨著印尼新廠陸續投產，產能大幅增加，可望有效挹注未來營運成長動能。

目前，集團已取得印尼中爪哇省八塘縣BIP工業區8.7公頃土地，規劃新建億宥廠；至於億福廠因土地面積需求較大，目前尚在整合中，億泉廠去年5月已開始量產，產能逐步拉升。

展望2026年，儘管有關稅政策造成經濟環境及美國消費市場的不確定性，但來億與客戶的產能規劃維持正向，持續擴張，包括HOKA產能預估可成長20%，Adidas產能可增加15%，New Balance的產能倍增等，挹注成長動能。

值得注意的是，2026年世足賽事有望刺激消費，歐美品牌信心回升，來億-KY 2026年訂單展望佳、出貨有望保持雙位數成長。法人預估，來億-KY今年EPS有望突破13元，明年則挑戰17元的佳績。