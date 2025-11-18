可寧衛「一拆十」後遇台股空襲跌停 前三季已快賺贏去年全年

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）完成股票「一拆十」，將面額由10元降為1元，新股於11月17日上市買賣。18日股價在台股大盤重挫背景下，帶量收跌停22.25元。

可寧衛成立於1999年5月，2011年10月掛牌上市，是台灣最大的有害事業廢棄物處理廠商，其有害事業廢棄物固化處理量達業界第二名的五倍，具明顯市場領導地位。公司主要業務涵蓋事業廢棄物中間固化服務、掩埋服務及清運開挖服務，提供一站式廢棄物處理解決方案。公司此次透過降低股價門檻，希望提升市場交易意願，活絡股票流動性，並進一步吸納更廣大的投資人。

營運表現方面，可寧衛第3季歸屬母公司業主淨利2.82億元，季增21.18%、年增 38.63%，每股純益2.47元。前三季累計淨利11.79億元，年增逾四成，每股純益10.47元，已接近去年全年每股純益10.7元。

法人指出，可寧衛近期承攬的高雄205兵工廠土壤與地下水整治工程，屬高毛利專案，具強議價能力與利潤彈性，對整體毛利率貢獻顯著。展望未來，隨能源及再生資源新事業加入，2026年營收與獲利有望持續攀升。

此外，可寧衛於9月底法說會上強調，多角化布局與大型專案挹注下，已確立今年營運優於去年、明年優於今年的成長基調。固本的掩埋與固化業務持續穩定貢獻，新併入的焚化爐營運及石綿廢棄物處理案，將成為未來營收與獲利成長的兩大新動能。