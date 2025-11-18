快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

可寧衛「一拆十」後遇台股空襲跌停 前三季已快賺贏去年全年

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
可寧衛公司。截自官網
可寧衛公司。截自官網

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）完成股票「一拆十」，將面額由10元降為1元，新股於11月17日上市買賣。18日股價在台股大盤重挫背景下，帶量收跌停22.25元。

可寧衛成立於1999年5月，2011年10月掛牌上市，是台灣最大的有害事業廢棄物處理廠商，其有害事業廢棄物固化處理量達業界第二名的五倍，具明顯市場領導地位。公司主要業務涵蓋事業廢棄物中間固化服務、掩埋服務及清運開挖服務，提供一站式廢棄物處理解決方案。公司此次透過降低股價門檻，希望提升市場交易意願，活絡股票流動性，並進一步吸納更廣大的投資人。

營運表現方面，可寧衛第3季歸屬母公司業主淨利2.82億元，季增21.18%、年增 38.63%，每股純益2.47元。前三季累計淨利11.79億元，年增逾四成，每股純益10.47元，已接近去年全年每股純益10.7元。

法人指出，可寧衛近期承攬的高雄205兵工廠土壤與地下水整治工程，屬高毛利專案，具強議價能力與利潤彈性，對整體毛利率貢獻顯著。展望未來，隨能源及再生資源新事業加入，2026年營收與獲利有望持續攀升。

此外，可寧衛於9月底法說會上強調，多角化布局與大型專案挹注下，已確立今年營運優於去年、明年優於今年的成長基調。固本的掩埋與固化業務持續穩定貢獻，新併入的焚化爐營運及石綿廢棄物處理案，將成為未來營收與獲利成長的兩大新動能。

廢棄物 可寧衛 每股純益
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股「角落生物」變飆股！！

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

攻高決勝關鍵 第一金00994A挑500大強趨勢

相關新聞

可寧衛「一拆十」後遇台股空襲跌停 前三季已快賺贏去年全年

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）完成股票「一拆十」，將面額由10元降為1元，新股於11月17日上市買賣。18日股價在台...

正隆越南營運將走揚

正隆（1904）表示，越南市場將持續受惠於中國產線外移東南亞與關稅底定後，整體需求回溫，營運表現可望優於去年，至於台灣市...

泛用樹脂跌價 台塑有壓

受下游加工業買氣轉弱影響，最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）三大品項近一周全面走跌，跌價每公噸10至35美元，最高跌幅達3.4...

豐興、威致調漲鋼筋價 反映成本上揚 每公噸上調200元

鋼筋大廠豐興（2015）與威致昨（17）日都開出鋼筋新盤價，在國際廢鋼與鐵礦砂成本止跌回升帶動下，兩家業者同步調漲鋼筋每...

裕隆上月每股賺0.11元

裕隆（2201）上周連三天漲停之後，昨（17）日公告10月單月獲利1.18億元，年減45%，每股純益（EPS）為0.11...

麗嬰房股票交易方式變更

麗嬰房（2911）昨（17）日公告，因應公司財務狀況問題，證交所決定變更股票交易方式，明日起將採「分盤集合競價交易方式」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。