油價下跌、美中衝突減緩 航運族群逆勢抗跌

台股大盤在18日大跌至26,000多點，航運族群相對抗跌。國際油價周一下跌，高盛並預期，供給持續過剩，油價可能一路跌到明年，使航運業者蒙成本下降之利。美中貿易張力減緩，上月雙方宣布暫停互徵港口費，也讓航運業者鬆一口氣。業內指出，國際地緣衝突稍歇，不確定因素減緩，加上第4季步入亞洲需求旺季，均使市場看見航運業回暖訊號。

貨櫃三雄中，萬海（2615）在18日盤中一度漲近半根，後漲幅收斂至2%左右，成交量破3萬張；長榮（2603）盤中小漲1%，後轉為小跌；陽明海運（2609）開平盤，盤中小漲後轉跌。散裝業者慧洋-KY（2637）、裕民（2606）盤中漲2%左右，台船（2208）一度漲約1.5％。

國際油價周一下跌，因俄羅斯黑海重要出口樞紐新羅西斯克港在遭受烏克蘭襲擊停止出口兩天後，已恢復裝貨。布蘭特原油1月期貨收低19美分，跌幅0.3%，結算價報每桶64.20美元；美國西德州中級原油（WTI）12月期貨下跌0.3%，結算價報每桶59.91美元。

高盛集團17日預測，在供給激增下，油價將一路跌至2026年。OPEC+自今年4月起持續增產，美國、巴西等其他產油國亦提高供應，市場擔憂供給過剩，油價持續承壓。

長榮、陽明、萬海10月營收均呈年、月雙減。業界認為，北美航線進入淡季，接下來要觀察近洋線需求及運能表現。針對第4季展望，陽明表示，美中關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及中東等其他市場，有貨量支撐，但中東衝突及歐洲塞港等議題，皆需審慎評估情勢發展。