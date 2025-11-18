油價下跌、美中衝突減緩 航運族群逆勢抗跌

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台股大盤在18日大跌至26,000多點，航運族群相對抗跌。國際油價周一下跌，高盛並預期，供給持續過剩，油價可能一路跌到明年，使航運業者蒙成本下降之利。美中貿易張力減緩，上月雙方宣布暫停互徵港口費，也讓航運業者鬆一口氣。業內指出，國際地緣衝突稍歇，不確定因素減緩，加上第4季步入亞洲需求旺季，均使市場看見航運業回暖訊號。

貨櫃三雄中，萬海（2615）在18日盤中一度漲近半根，後漲幅收斂至2%左右，成交量破3萬張；長榮（2603）盤中小漲1%，後轉為小跌；陽明海運（2609）開平盤，盤中小漲後轉跌。散裝業者慧洋-KY（2637）、裕民（2606）盤中漲2%左右，台船（2208）一度漲約1.5％。

國際油價周一下跌，因俄羅斯黑海重要出口樞紐新羅西斯克港在遭受烏克蘭襲擊停止出口兩天後，已恢復裝貨。布蘭特原油1月期貨收低19美分，跌幅0.3%，結算價報每桶64.20美元；美國西德州中級原油（WTI）12月期貨下跌0.3%，結算價報每桶59.91美元。

高盛集團17日預測，在供給激增下，油價將一路跌至2026年。OPEC+自今年4月起持續增產，美國、巴西等其他產油國亦提高供應，市場擔憂供給過剩，油價持續承壓。

長榮、陽明、萬海10月營收均呈年、月雙減。業界認為，北美航線進入淡季，接下來要觀察近洋線需求及運能表現。針對第4季展望，陽明表示，美中關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及中東等其他市場，有貨量支撐，但中東衝突及歐洲塞港等議題，皆需審慎評估情勢發展。

國際油價 市場
相關新聞

正隆越南營運將走揚

正隆（1904）表示，越南市場將持續受惠於中國產線外移東南亞與關稅底定後，整體需求回溫，營運表現可望優於去年，至於台灣市...

泛用樹脂跌價 台塑有壓

受下游加工業買氣轉弱影響，最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）三大品項近一周全面走跌，跌價每公噸10至35美元，最高跌幅達3.4...

裕隆上月每股賺0.11元

裕隆（2201）上周連三天漲停之後，昨（17）日公告10月單月獲利1.18億元，年減45%，每股純益（EPS）為0.11...

麗嬰房股票交易方式變更

麗嬰房（2911）昨（17）日公告，因應公司財務狀況問題，證交所決定變更股票交易方式，明日起將採「分盤集合競價交易方式」...

中信金法說會／前三季ROE為17.46%、ROA為0.92% EPS達3.06元

中信金（2891）今舉行法人說明會，對外說明2025年前三季營運概況及經營績效。中國信託金控2025年前三季稅前盈餘69...

中信金法說會／總座：新台幣長期偏向升值 年底在30元附近震盪

中信金（2891）今舉行第3季法說會， 市場關心台灣與美國簽署匯率聯合聲明後，對匯率的潛在影響？中信金總經理高麗雪表示，...

