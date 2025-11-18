快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

抗跌亮點曝光！遊戲王鈊象護航文創類指 海外拓展添動能

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達財報公布前夕，台股18日重挫，台積電（2330）等AI要角哀鴻遍野，拖累大盤18日一度重挫超過650點、回防26,800關，盤面各大類股幾乎一片慘綠，但萬綠叢中一點紅，文創類指受遊戲股王鈊象（3293）支撐逆勢穩守5日線，昱泉（6169）同步跟漲，助力類指頻頻翻紅，成為盤面最抗跌類股。

從基本面觀察，鈊象2025年第3季營收53.83億元，季減3.8%、年增14.5%；稅後純益27.9億元，季增14.1%、年增28.3%；每股純益9.9元，創歷史新高。累計前三季營收163.39億元，年增21.4%；稅後純益78.62億元，年增21.2%；每股純益27.9元，同樣創歷史新高。

此外，10月營收18.76億元，月增4.5%、年增11.6%，改寫單月歷史次高，業績顯著回溫；前十月營收182.16億元，年增20.3%，再度刷新紀錄，顯示業績顯著回溫。

在海外拓展方面，鈊象董事長李柯柱指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預計最快第3季開始貢獻業績，同時積極申請美國部分州及歐洲其他地區的線上博弈執照，預期下半年營運將優於上半年，全年表現有望超越去年。

法人分析，鈊象今年以來毛利率已升至98%，主因授權遊戲占整體營收比重已超過70%。目前東南亞市場成長最快，美國市場穩定增長，歐洲市場雖剛起步，但具潛力。隨著公司業務陸續拓展至英國、葡萄牙等地，歐洲市場預計將很快產生貢獻，而既有東南亞與美國市場則持續穩健成長，全年營收與獲利有望再創新高，穩坐台股遊戲股獲利王寶座。

營收 市場 鈊象
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

00878成分股3進3出！京元電、臻鼎、鈊象入選 柴鼠：短線買賣超別誤判

外資轉買！台股力拚過三關 市場期待輝達好消息帶動新一波行情

基金整體規模衝新高！上月達10.9兆元 ETF稱冠各類型

相關新聞

正隆越南營運將走揚

正隆（1904）表示，越南市場將持續受惠於中國產線外移東南亞與關稅底定後，整體需求回溫，營運表現可望優於去年，至於台灣市...

泛用樹脂跌價 台塑有壓

受下游加工業買氣轉弱影響，最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）三大品項近一周全面走跌，跌價每公噸10至35美元，最高跌幅達3.4...

裕隆上月每股賺0.11元

裕隆（2201）上周連三天漲停之後，昨（17）日公告10月單月獲利1.18億元，年減45%，每股純益（EPS）為0.11...

麗嬰房股票交易方式變更

麗嬰房（2911）昨（17）日公告，因應公司財務狀況問題，證交所決定變更股票交易方式，明日起將採「分盤集合競價交易方式」...

中信金法說會／前三季ROE為17.46%、ROA為0.92% EPS達3.06元

中信金（2891）今舉行法人說明會，對外說明2025年前三季營運概況及經營績效。中國信託金控2025年前三季稅前盈餘69...

中信金法說會／總座：新台幣長期偏向升值 年底在30元附近震盪

中信金（2891）今舉行第3季法說會， 市場關心台灣與美國簽署匯率聯合聲明後，對匯率的潛在影響？中信金總經理高麗雪表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。