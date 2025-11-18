抗跌亮點曝光！遊戲王鈊象護航文創類指 海外拓展添動能
輝達財報公布前夕，台股18日重挫，台積電（2330）等AI要角哀鴻遍野，拖累大盤18日一度重挫超過650點、回防26,800關，盤面各大類股幾乎一片慘綠，但萬綠叢中一點紅，文創類指受遊戲股王鈊象（3293）支撐逆勢穩守5日線，昱泉（6169）同步跟漲，助力類指頻頻翻紅，成為盤面最抗跌類股。
從基本面觀察，鈊象2025年第3季營收53.83億元，季減3.8%、年增14.5%；稅後純益27.9億元，季增14.1%、年增28.3%；每股純益9.9元，創歷史新高。累計前三季營收163.39億元，年增21.4%；稅後純益78.62億元，年增21.2%；每股純益27.9元，同樣創歷史新高。
此外，10月營收18.76億元，月增4.5%、年增11.6%，改寫單月歷史次高，業績顯著回溫；前十月營收182.16億元，年增20.3%，再度刷新紀錄，顯示業績顯著回溫。
在海外拓展方面，鈊象董事長李柯柱指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預計最快第3季開始貢獻業績，同時積極申請美國部分州及歐洲其他地區的線上博弈執照，預期下半年營運將優於上半年，全年表現有望超越去年。
法人分析，鈊象今年以來毛利率已升至98%，主因授權遊戲占整體營收比重已超過70%。目前東南亞市場成長最快，美國市場穩定增長，歐洲市場雖剛起步，但具潛力。隨著公司業務陸續拓展至英國、葡萄牙等地，歐洲市場預計將很快產生貢獻，而既有東南亞與美國市場則持續穩健成長，全年營收與獲利有望再創新高，穩坐台股遊戲股獲利王寶座。
