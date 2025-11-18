上市首日遇空頭巨浪！東方風能破發 長期訂單支撐基本面

台股18日重挫逾600點，市場恐慌情緒升溫，正逢亞洲最大離岸海事船舶營運商東方風能（7786）掛牌上市，原本備受期待的蜜月行情卻意外苦澀。公司承銷價168元，但在空軍壓境下，開盤即跌破發行價、以159元開出，盤中更隨大盤下挫逾9.5%。

儘管上市首日走勢受大盤拖累，東方風能的基本面仍展現強勢。公司2025年前三季合併營收達83.97億元、稅後純益14.18億元、EPS 9.06元，營收與獲利同步年增逾五成，雙雙創下同期新高。法人分析，今年全年營收有望挑戰百億元大關，獲利亦將續寫新高紀錄。

東方風能深耕離岸風電工程建設與運維，近年憑藉完善的船隊安全管理與紮實營運實績，在國際市場累積亮眼成績。董事長陳柏霖日前指出，公司目前握有四大長期合約，範圍橫跨歐洲與台灣，最長合約能見度直達2042年，在手訂單金額約160億元至200億元，提供未來營運高度可見度。

公司現階段以船隊租賃、海事工程統包與風場運維三大業務模式為核心，是台灣最大且獨立運營的離岸海事工程船企業之一。目前船隊規模持續擴張，共持有及主營18艘船舶，另有四艘新船建造中，涵蓋離岸工程建置、海上運輸、海纜鋪設、風場維運等關鍵服務。憑藉高度專業能力，東方風能已通過多家國際大型開發商與統包商的稽核認可。

雖然上市首日遇上大盤暴跌、破發壓力沉重，但東方風能手握長期訂單，再加上離岸風電建置需求持續釋放，基本面穩健仍。