快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

三晃法說會／持續開發電子化學材料 明年進入量產階段

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三晃（1721）14日舉行線上法說會，公司表示，目前旗下應用於印刷電路板（PCB）、高階銅箔基板（CCL）的化學材料，預計明年可邁入放量階段。

並強調，預計中國大陸過剩產能，將持續影響石化業表現，並牽動下游添加劑業者，業界普遍對明年仍看保守；因此公司新產品主軸，將聚焦更具成長空間的電子化學材料，目前仍在開創階段，期望明年迎來更多進展。

三晃今年前三季累計營收13.7億元，年減23.51%；累計前三季稅後淨損2.07億元，每股淨損1.12元。三晃表示，今年前三季營收呈年減，最主要原因是以抗氧化劑為首的塑料添加劑產品，持續受中國石化業產能擴充拖累，供過於求，以致售價低迷，阻燃劑、成核劑等塑料添加劑，亦面臨相同問題。

高分子塑膠粒部分，應用於鞋材、紡織、管材、輪件、接著劑的熱可塑性聚氨酯基甲酸酯（TPU），及應用於線材護套、止滑部件、汽車及建築密封材料、生醫與軟管部件、運動用品的熱塑性硫化膠（TPV），因終端市場需求不振，加上兩年中國大陸低價TPU產品搶入我國市場，售價持續低迷。

至於植物保護用藥營收則較去年增加，主要原因是中南美洲市場需求成長；主要應用於高爾夫球芯的交聯劑，銷售也有所成長，但受美元匯率變動影響，營收呈年減。

展望未來，三晃強調，人工智慧（AI）熱潮帶動下，PCB、CCL規格也隨之提高，已持續投入開發電子化學材料，也逐步邁入放量階段。目前，常用於銅箔基板的雙馬來醯亞胺（BMI）產品，品質已獲驗證合格，明年可量產。改質聚苯醚（PPE）可作為低介電樹脂，應用於高階電路基板，相關產品目前正處認證階段，預計明年第1季可投產。此外，預計應用於M8、M9及M10高階銅箔基板的新型含磷阻燃劑，也已獲10公斤訂單，提供客戶試做中。

此外，協助客戶加工業務，目前品質驗證中；至於應用在傳統塑膠產業的Triazine系列抗UV劑（三嗪類），已與國內某塑化公司合作，目前送樣驗證中，預計明年可量產。

營收 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全球十大科研城市中國占六席 美占比下滑 金山灣區輸廣州

陸六城市躋身全球科研十強 北京、上海穩居第一、第二名

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 聚光

台光電、健策 權證四檔帶勁

相關新聞

中信金法說會／前三季ROE為17.46%、ROA為0.92% EPS達3.06元

中信金（2891）今舉行法人說明會，對外說明2025年前三季營運概況及經營績效。中國信託金控2025年前三季稅前盈餘69...

中信金法說會／總座：新台幣長期偏向升值 年底在30元附近震盪

中信金（2891）今舉行第3季法說會， 市場關心台灣與美國簽署匯率聯合聲明後，對匯率的潛在影響？中信金總經理高麗雪表示，...

雄獅擁三大利多、股價大漲觸180元 創28個月來新高價

台幣升值概念股啟動，旅行社龍頭雄獅（2731）17日股價強勢走高，盤中最高達180.5元，漲幅4.3%，創下2023年7...

中華車市占衝刺15% 代理三菱新品年底上市

中華車（2204）總經理曾鑫城16日表示，三菱（Mitsubishi）十年來首款新車XForce，將由中華車推動台灣製造...

中華車、三菱台日聯手 布局商用車

中華車（2204）與三菱汽車的合作從代理、代工延伸到技術深度合作，雙方正鎖定全球商用車市場的新訂單機會，中華車也計畫以自...

達欣工中長期業績有撐

目前手中工程承攬量約挑戰千億元的達欣工（2535）表示，目前在建工程待執行量約400億元，未來三年營運無虞，加上今年起的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。