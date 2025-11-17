三晃法說會／持續開發電子化學材料 明年進入量產階段

三晃（1721）14日舉行線上法說會，公司表示，目前旗下應用於印刷電路板（PCB）、高階銅箔基板（CCL）的化學材料，預計明年可邁入放量階段。

並強調，預計中國大陸過剩產能，將持續影響石化業表現，並牽動下游添加劑業者，業界普遍對明年仍看保守；因此公司新產品主軸，將聚焦更具成長空間的電子化學材料，目前仍在開創階段，期望明年迎來更多進展。

三晃今年前三季累計營收13.7億元，年減23.51%；累計前三季稅後淨損2.07億元，每股淨損1.12元。三晃表示，今年前三季營收呈年減，最主要原因是以抗氧化劑為首的塑料添加劑產品，持續受中國石化業產能擴充拖累，供過於求，以致售價低迷，阻燃劑、成核劑等塑料添加劑，亦面臨相同問題。

高分子塑膠粒部分，應用於鞋材、紡織、管材、輪件、接著劑的熱可塑性聚氨酯基甲酸酯（TPU），及應用於線材護套、止滑部件、汽車及建築密封材料、生醫與軟管部件、運動用品的熱塑性硫化膠（TPV），因終端市場需求不振，加上兩年中國大陸低價TPU產品搶入我國市場，售價持續低迷。

至於植物保護用藥營收則較去年增加，主要原因是中南美洲市場需求成長；主要應用於高爾夫球芯的交聯劑，銷售也有所成長，但受美元匯率變動影響，營收呈年減。

展望未來，三晃強調，人工智慧（AI）熱潮帶動下，PCB、CCL規格也隨之提高，已持續投入開發電子化學材料，也逐步邁入放量階段。目前，常用於銅箔基板的雙馬來醯亞胺（BMI）產品，品質已獲驗證合格，明年可量產。改質聚苯醚（PPE）可作為低介電樹脂，應用於高階電路基板，相關產品目前正處認證階段，預計明年第1季可投產。此外，預計應用於M8、M9及M10高階銅箔基板的新型含磷阻燃劑，也已獲10公斤訂單，提供客戶試做中。

此外，協助客戶加工業務，目前品質驗證中；至於應用在傳統塑膠產業的Triazine系列抗UV劑（三嗪類），已與國內某塑化公司合作，目前送樣驗證中，預計明年可量產。