豐興、威致調漲鋼筋價 反映成本上揚 每公噸上調200元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼筋示意圖。 聯合報系資料庫
鋼筋大廠豐興（2015）與威致昨（17）日都開出鋼筋新盤價，在國際廢鋼與鐵礦砂成本止跌回升帶動下，兩家業者同步調漲鋼筋每公噸200元，反映成本端壓力，藉此測試市場的接受度。

豐興協理莊文哲表示，盤價調整主因來自國際原料行情回溫。近期日本2H廢鋼報價小漲至每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼維持以300美元交易，澳洲鐵礦砂價格由每公噸100.75美元漲到102.55美元。

豐興昨天業務會議拍板，廢鋼與鋼筋基價每公噸各漲200元，型鋼平盤。廢鋼收購每公噸8,200元，鋼筋1.58萬元，型鋼平盤每公噸2.3萬元。豐興同時以限量接單誘單，快速進單1萬公噸以上，凸顯買氣逐步釋放。

台南電爐大廠威致廢鋼與鋼筋價同步調高200元，多家鋼筋廠跟進，慶欣欣祭出周一專案每公噸降100元，部分鋼廠傳出可議價訊號，以吸引買盤青睞。

上市鋼廠主管指出，國際廢鋼在前期大幅向下修正後多次反彈出現拉回，顯示買盤支撐力道增強，全球鋼市需求仍顯疲弱，但土耳其、日本及東南亞鋼廠陸續在低點補庫，廢鋼行情逐步穩定，帶動電爐鋼材的成本底線抬升。

上市鋼廠主管表示，近月房市與工程需求穩步向前，但盤商與直客普遍維持低庫存策略，使現貨拉貨力道偏弱，上游鋼廠以小幅調漲模式，在反映成本的同時，避免刺激市場反彈情緒。

展望後市，隨著國際廢鋼與鐵礦砂價格回升，國內鋼筋價格具備相對堅挺的成本支撐；電爐廠先前已接下的低價訂單，需要透過調整盤價來改善利潤表現。若後續國際原料持續穩定或再度上探，國內鋼筋盤價仍有支撐力；但若需求遲遲無法回溫，短期內也難出現大幅上漲格局。

豐興昨天調漲鋼價，除了短期因應成本上揚外，更是鋼市在低迷周期中常見的策略性微調，藉以維持產線稼動率與市場秩序，為後續旺季行情鋪路。

鐵礦砂價格 豐興 市場
