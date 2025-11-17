裕隆上月每股賺0.11元

裕隆（2201）上周連三天漲停之後，昨（17）日公告10月單月獲利1.18億元，年減45%，每股純益（EPS）為0.11元。裕隆昨日以39.05元、下跌4.3元的跌停價作收，再度引起市場矚目。

上周傳出鴻海集團旗下鴻華先進將買下納智捷後，裕隆股價連拉出三根漲停板、漲幅逾三成，上周五（14日）並以43.35元的高價作收。裕隆昨因股價在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，須公布相關財務業務等重大訊息，開盤後股價隨即重挫，最終以跌停作收。

今年車市規模受到貨物稅減徵與調降關稅議題影響，買氣明顯下滑，10月之後市場逐漸回溫，車廠的獲利表現也可望逐步改善，唯裕隆10月獲利數字年減逾四成，顯示營運量能仍待增溫。

業界指出，裕隆傳將納智捷售予鴻華先進不算壞事，關鍵是納智捷連年虧損，裕隆出售後，將有利於裕隆的獲利表現，因此消息一傳出，股價旋即大漲。

此外，裕隆未來將納智捷售予鴻華先進，但裕隆仍持有鴻華先進超過四成，還是關鍵大股東，雙方分工明確、決策統一，也有利於品牌發展。

近期，投資人積極搶進裕隆，顯示市場對該公司出售納智捷決策的肯定，且裕隆執行長嚴陳莉蓮對於集團事業的處置相當明快，對應產業發展的趨勢，提出對集團發展最有利的策略。業內認為，凡此對裕隆而言都算是好事一樁。

回顧過去，裕隆集團打造納智捷自有品牌之路並不順利，砸下重金仍持續虧損。五年前，裕隆集團將華創車電作股，與鴻海集團合資成立鴻華先進，並調整納智捷為輕資產的經營方式之後，納智捷雖每年仍虧損，但虧損金額已降至10億元內，對裕隆集團而言，並不算太大的負擔。

未來納智捷若確定售予鴻華先進，裕隆將聚焦在代工與轉投資事業的控管，研發重心移至中華車，集團也將以新車銷售與周邊事業發展為主。鴻華先進投入電動車的研發，再搭配納智捷的終端銷售，納智捷主導權換手後，應該將是雙贏格局。