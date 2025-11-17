麗嬰房每股淨值只剩1.48元 19日變更交易方法

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

麗嬰房（2911）17日公告，因應公司財務狀況問題，證交所決定變更麗嬰房股票的交易方式進行，並將採取「分盤集合競價交易方式」。

證交所公告指出，經會計師出具之核閱報告麗嬰房目前雖然不存在重大繼續經營的不確定性，但由於淨值低於股本十分之三，證交所決定對其股票變更交易方式，將麗嬰房續列全額交割併採分盤交易。

麗嬰房每股淨值低於3元，目前僅有1.48元，自11月19日起將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

受少子化與電商競爭衝擊，麗嬰房營運持續虧損，於今年3月18日起被列為「變更交易方法」股，即進入全額交割交易，顯示市場對其經營風險的關注。

麗嬰房為進行產業轉型，積極活化中國大陸資產並落實輕資產運營策略，日前通過擬出售轉投資公司上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權案，以活化資產、強化財務體質。

兩岸實體門市規模已從過去的上千家持續縮減。至2024年底，總店數降至331家，其中台灣185家、中國大陸146家，較前一年淨減少73家；其中台灣市場微增1家，大陸市場則大幅收掉74家。

麗嬰房17日收盤價為4.82元，下跌0.07元。第3季營收5.2億元，季減6.42%、年減10.3%，稅後虧損1.5億元，每股虧損1.5元；累計前三季營收17.2億元，年減13.15%，稅後虧損3.6億元，每股虧損3.49元。

