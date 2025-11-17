中信金法說會／前三季ROE為17.46%、ROA為0.92% EPS達3.06元
中信金（2891）今舉行法人說明會，對外說明2025年前三季營運概況及經營績效。中國信託金控2025年前三季稅前盈餘699.6億元，累計稅後盈餘為607.6億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.46%，稅後資產報酬率（ROA）為0.92%，每股稅後盈餘（EPS）為3.06元。
中信金控法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控2025年前三季累計稅後盈餘創下歷史新高，持續展現亮眼的獲利表現，稅後股東權益報酬率（ROE）領先金控同業。儘管台灣人壽受美元貶值所影響，獲利較去年同期衰退，主要中信銀行表現依然強勁，續創同期歷史新高，穩居銀行業之冠。
其中，中國信託銀行2025年前三季合併稅後盈餘達420.6億元，年增16%。主要受惠於放款規模成長與淨利差擴大，淨利息收益呈雙位數成長；財富管理、法人金融及信用卡等業務動能亦穩健成長，推升整體手續費收入增加。資產品質方面，中信銀行合併逾期放款比率為0.48%，逾期放款覆蓋率達330%，展現穩建風控能力。
台灣人壽則持續深化通路經營，推出多元化保險商品以滿足不同客群需求，帶動前三季新契約保費較去年同期成長37%。儘管上半年因美元貶值造成匯兌損失影響獲利，第3季受惠股市回溫，成功掌握投資契機，實現資本利得並挹注股利收入，前三季稅後盈餘達177.4億元，年減16%。
