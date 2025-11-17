雙鴻股價重返千金 獲外資點讚上調目標價

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

隨AI功率不斷提高，液冷散熱成市場關注焦點，台廠中雙鴻（3324）17日股價盤中重返千金，預備挑戰前高1,110元，在此之際外資大和資本發布報告點讚，將目標價由1,130元上調至1,200元，並重申「買進」的評等。

大和資本指出，雙鴻第3季在液冷營收持續貢獻之下，毛利率表現亮眼，展望第4季，雙鴻營收預計季增 25%，其中主因其冷板和機架歧管在雲端服務供應商（CSP）訂單展望樂觀，以及液冷營收貢獻預計佔單季營收約45%。

另外，新產品方面，雙鴻展示下一代冷板解決方案路線圖，包括微通道蓋板冷板、均溫板冷板和歧管蓋板，旨在處理1,000W至10,000W的熱設計功耗（TDP），其中雙鴻的微通道蓋板冷板產品同時掌握冷板和整合式散熱器的技術。

大和資本表示，雙鴻預計將成為輝達冷板供應鏈 A 組的四家供應商之一，預計在 2025 年底前獲得確認。

雙鴻預計2026年的資本支出將達到20-25億元，用於擴大冷板、機架歧管、DIMM冷板和CDU的產能。目前泰國二期工程已竣工，最早將在2026年第1季進入量產，並正在評估三期工程 。

