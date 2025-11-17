快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

雄獅擁三大利多、股價大漲觸180元 創28個月來新高價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
法人預估，雄獅今年獲利可望增加六成。雄獅/提供
法人預估，雄獅今年獲利可望增加六成。雄獅/提供

台幣升值概念股啟動，旅行社龍頭雄獅（2731）17日股價強勢走高，盤中最高達180.5元，漲幅4.3%，創下2023年7月以來新高，改寫28個月新高價。 匯率議題在國際市場發酵，加上航空運能回升、團費鬆動等利多匯聚，帶動雄獅買盤明顯轉強。

《經濟學人》近日指出新台幣遭低估達五成以上，引發外界對匯率長期偏弱的討論，隨後台美同步發布聯合聲明，重申不應操縱匯率、干預僅限於過度波動時，市場因而強化台幣後續走升的預期。

法人分析，台幣後續走勢若偏向升值，將有助推升出國旅遊需求，此外，民眾海外最常造訪的日本、韓國貨幣今年相對走弱，使台灣旅客在當地的消費能力同步提高，匯率變化直接成為帶動旅行社接單的重要推力。

此外，今年航空公司持續擴大供給，包括長榮（2603）、華航（2610）新增機隊，其他外籍航空也增加租機規模，使機位吃緊的情況明顯緩解。法人表示，供給提升後，不少熱門航線票價出現鬆動，過去動輒四萬元以上的北海道團費，今年已有下修空間，成為推動出境團量回升的一大關鍵。同時，航空公司近期載客率回落，對旅行社而言反而是利多。法人解釋，載客率下降意味著旅行社能取得更多機位，有助調整團量與產品線，提升銷售彈性。

受惠台幣升值環境、票價回落，加上政府普發1萬元帶動消費力，市場普遍看好，2026年出境旅遊市場仍具擴張空間。加上明年連假天數增加，更有助刺激旅遊需求。

法人預估，雄獅今年獲利可望增加六成，今、明兩年皆有賺超過一個半股本的實力。整體來看，匯率環境改善、航班供給恢復與團費調整構成三大利基，成為雄獅股價強彈的驅動力。

台幣升值 匯率 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

投資人注意！台股多空對決 三個關鍵點位決定後市

被安排跟客戶老闆住同房 女領隊嚇傻：旅行社潛規則？

甭每次都靠輝達 蘇姿丰開金口也有效！台指期夜盤大漲逾百點

最牛一輪／雄獅風光 國泰54搶眼

相關新聞

雄獅擁三大利多、股價大漲觸180元 創28個月來新高價

台幣升值概念股啟動，旅行社龍頭雄獅（2731）17日股價強勢走高，盤中最高達180.5元，漲幅4.3%，創下2023年7...

中華車市占衝刺15% 代理三菱新品年底上市

中華車（2204）總經理曾鑫城16日表示，三菱（Mitsubishi）十年來首款新車XForce，將由中華車推動台灣製造...

中華車、三菱台日聯手 布局商用車

中華車（2204）與三菱汽車的合作從代理、代工延伸到技術深度合作，雙方正鎖定全球商用車市場的新訂單機會，中華車也計畫以自...

達欣工中長期業績有撐

目前手中工程承攬量約挑戰千億元的達欣工（2535）表示，目前在建工程待執行量約400億元，未來三年營運無虞，加上今年起的...

華孚搶攻車用材料市場

鎂合金機殼廠華孚（6235）宣布，大陸子公司華孚馬鞍山舉行「華孚鎂基輕量化材料產業創新中心」揭牌暨半固態鎂合金聯合應用中...

豐興鋼筋價將開平低盤

鋼筋市場需求不振，加上颱風雨勢影響拖累鋼筋出貨，鋼筋流通市場交易陷於停滯，市場觀望氣氛濃厚，豐興（2015）今（17）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。