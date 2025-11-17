雄獅擁三大利多、股價大漲觸180元 創28個月來新高價

台幣升值概念股啟動，旅行社龍頭雄獅（2731）17日股價強勢走高，盤中最高達180.5元，漲幅4.3%，創下2023年7月以來新高，改寫28個月新高價。 匯率議題在國際市場發酵，加上航空運能回升、團費鬆動等利多匯聚，帶動雄獅買盤明顯轉強。

《經濟學人》近日指出新台幣遭低估達五成以上，引發外界對匯率長期偏弱的討論，隨後台美同步發布聯合聲明，重申不應操縱匯率、干預僅限於過度波動時，市場因而強化台幣後續走升的預期。

法人分析，台幣後續走勢若偏向升值，將有助推升出國旅遊需求，此外，民眾海外最常造訪的日本、韓國貨幣今年相對走弱，使台灣旅客在當地的消費能力同步提高，匯率變化直接成為帶動旅行社接單的重要推力。

此外，今年航空公司持續擴大供給，包括長榮（2603）、華航（2610）新增機隊，其他外籍航空也增加租機規模，使機位吃緊的情況明顯緩解。法人表示，供給提升後，不少熱門航線票價出現鬆動，過去動輒四萬元以上的北海道團費，今年已有下修空間，成為推動出境團量回升的一大關鍵。同時，航空公司近期載客率回落，對旅行社而言反而是利多。法人解釋，載客率下降意味著旅行社能取得更多機位，有助調整團量與產品線，提升銷售彈性。

受惠台幣升值環境、票價回落，加上政府普發1萬元帶動消費力，市場普遍看好，2026年出境旅遊市場仍具擴張空間。加上明年連假天數增加，更有助刺激旅遊需求。

法人預估，雄獅今年獲利可望增加六成，今、明兩年皆有賺超過一個半股本的實力。整體來看，匯率環境改善、航班供給恢復與團費調整構成三大利基，成為雄獅股價強彈的驅動力。