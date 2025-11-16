快訊

政壇外記／「行政院發」惹議！2009年發消費券 曾拍板紅包袋不印首長名

獨／台美匯率聲明幕後曝光：長期溝通建立信任 台灣獲美方彈性對待

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

壽險資金動了！富邦金大砍11萬張玉山金 國泰、凱基金逆勢加碼

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
9月底三大壽險金控對玉山金（2884）投資策略呈現明顯分歧。本報資料照片
9月底三大壽險金控對玉山金（2884）投資策略呈現明顯分歧。本報資料照片

9月底三大壽險金控對玉山金（2884）投資策略呈現明顯分歧。富邦金（2881）單季大砍11萬餘張，國泰金（2882）與凱基金則逆勢新增名單中，法人指出，操作分歧反映對金融股景氣判斷差異，也替玉山金未來併購三商壽（2867）後資產擴張、交叉業務布局提供市場觀察窗口。

據各金控揭露大額交易名單顯示，國泰金9月底持金融股水位1571億元，季增0.38%，低於同期金融股上漲4.3%，呈小幅減碼。

前三大加碼股是兆豐金（2886）(+3.58萬張)、中信金（2891）(+2.62萬張)及玉山金(新增名單)，偏好大型公股與民營金控；減碼元大金（2885）(-1.36萬張)、台新新光金(-1.27萬張)，避開中小金控或證券股波動。策略偏防禦、重分散。

富邦金9月底持股水位113億元，季減56%，為三家中減幅最大。僅新增上海商銀（5876）與遠東銀（2845）；反手大砍玉山金(-11萬張)、永豐金（2890）(-9.83萬張)、中信金(-4.15萬張)，並剔除元大金、兆豐金，操作極度精簡，反映對金融產業前景謹慎，意在降低波動暴露。

凱基金持股水位272.6億元，季增115%，呈大幅加碼。加碼第一金（2892）(+5.18萬張)，新增永豐金、玉山金、元大金三檔金控股；僅減台新新光金(-1.11萬張)，策略積極，對金融景氣抱持樂觀預期。

值得注意的是，三家金控對玉山金持股策略差異明顯：國泰金與凱基金選擇加碼，富邦金大減。

法人指出，11月玉山金宣布併購三商壽，此舉將提升玉山金資產規模及金控排名，但短期增資與股利不確定性仍高，後續市場將觀察三家壽險資金對玉山金操作策略。

玉山金 金控股 元大金 國泰金 凱基金 富邦金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玉山金（2884）跌不太下來「短空長多」是真的？達人：29.X元還會繼續買往下買

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

74萬股東注意 玉山金合併三商壽換股比例揭密 計算方式一次看

玉山金併購三商壽成定局 用0.2486股玉山金換1股三商壽

相關新聞

壽險資金動了！富邦金大砍11萬張玉山金 國泰、凱基金逆勢加碼

9月底三大壽險金控對玉山金（2884）投資策略呈現明顯分歧。富邦金（2881）單季大砍11萬餘張，國泰金（2882）與凱...

中鋼挺下游 鋼價開平盤

中鋼昨（14）日開出12月盤價，因近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，順應國際行情...

鈞興第3季每股賺2.56元 營運有撐

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（14）日公布第3季合併財報，合併營收8.07億元、年增12.1%，稅後純益1.33億元、年增36%，每股稅後純益（EPS）2.56元...

鮮活果汁第3季每股賺4.98元 拓展市場通路

鮮活果汁-KY（1256）昨（14）日公告3季財報，第3季稅後純益1.69億元，季增38.09％、年增20.12％，每股純益（EPS）4.98元...

永豐餘成本降 第3季虧損收斂

永豐餘（1907）、華紙昨（ 14 ）日同步舉行法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，受惠於原料成本下降，使第3季虧損收斂。

冠星營運走出低谷 第3季每股賺3.74元 純益增三倍

冠星-KY（4439）昨（14）日公告財報，第3季交出強勁反彈成績單，獲利大幅跳升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。