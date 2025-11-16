壽險資金動了！富邦金大砍11萬張玉山金 國泰、凱基金逆勢加碼
9月底三大壽險金控對玉山金（2884）投資策略呈現明顯分歧。富邦金（2881）單季大砍11萬餘張，國泰金（2882）與凱基金則逆勢新增名單中，法人指出，操作分歧反映對金融股景氣判斷差異，也替玉山金未來併購三商壽（2867）後資產擴張、交叉業務布局提供市場觀察窗口。
據各金控揭露大額交易名單顯示，國泰金9月底持金融股水位1571億元，季增0.38%，低於同期金融股上漲4.3%，呈小幅減碼。
前三大加碼股是兆豐金（2886）(+3.58萬張)、中信金（2891）(+2.62萬張)及玉山金(新增名單)，偏好大型公股與民營金控；減碼元大金（2885）(-1.36萬張)、台新新光金(-1.27萬張)，避開中小金控或證券股波動。策略偏防禦、重分散。
富邦金9月底持股水位113億元，季減56%，為三家中減幅最大。僅新增上海商銀（5876）與遠東銀（2845）；反手大砍玉山金(-11萬張)、永豐金（2890）(-9.83萬張)、中信金(-4.15萬張)，並剔除元大金、兆豐金，操作極度精簡，反映對金融產業前景謹慎，意在降低波動暴露。
凱基金持股水位272.6億元，季增115%，呈大幅加碼。加碼第一金（2892）(+5.18萬張)，新增永豐金、玉山金、元大金三檔金控股；僅減台新新光金(-1.11萬張)，策略積極，對金融景氣抱持樂觀預期。
值得注意的是，三家金控對玉山金持股策略差異明顯：國泰金與凱基金選擇加碼，富邦金大減。
法人指出，11月玉山金宣布併購三商壽，此舉將提升玉山金資產規模及金控排名，但短期增資與股利不確定性仍高，後續市場將觀察三家壽險資金對玉山金操作策略。
