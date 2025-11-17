中華車市占衝刺15% 代理三菱新品年底上市

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／北海道16日電
三菱汽車副社長中村達夫（左）與中華車總經理曾鑫城都看好XForce的銷售表現。記者邱馨儀／攝影
三菱汽車副社長中村達夫（左）與中華車總經理曾鑫城都看好XForce的銷售表現。記者邱馨儀／攝影

中華車（2204）總經理曾鑫城16日表示，三菱（Mitsubishi）十年來首款新車XForce，將由中華車推動台灣製造計畫，並於年底正式在台上市。他宣示，在該款車加持下，中華車在都會型休旅級距車款銷量力拚「坐二望一」。

曾鑫城宣示，中華車將在未來兩年內推出五款新車，其中，年底問世的XForce率先打破三菱品牌近十年未有新車導入的空窗期，在新車款逐步釋出下，中華車兩年後市占率有望提升五成，目標由當前的10%衝上至15%。

曾鑫城指出，三菱在台灣曾於2004年前後迎來「Lancer全盛期」，中華車當時維持數年市占率第一，此次三菱新車同步回歸，讓該公司士氣大振，有望重啟品牌動能。他表示，XForce為日本三菱在東南亞的戰略車款，中華車取得導入授權後，已規劃國產化，目前展開預售，其主要競品為Toyota Corolla Cross與Honda HR-V。

為確保新車性能與操控水準，中華車團隊亦赴日本三菱十勝測試場進行試車，強化銷售信心。

三菱汽車副社長中村達夫也說，中華車身為三菱在台總代理與代工夥伴，雙方合作關係緊密。此次雙車回歸只是開始，未來三菱與中華車仍將尋求更多適合台灣市場的車款，持續擴大合作範圍。

曾鑫城表示，包括年底上市的XForce，以及預計後年初國產化導入的Mitsubishi Destinator，均屬三菱全新世代產品，將形成中華車「一年一款全新車」的節奏。若再加上後續的大改款車型，兩年間中華車旗下三大品牌，包括三菱、中華汽車與MG—在台灣新車市場的合計占比，有機會從目前的10%提升至15%。他強調，新車組合將讓中華車在休旅、轎車與新能源產品線上更具競爭力，銷量可望明顯成長。

中華車 三菱 新車
