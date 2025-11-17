中華車、三菱台日聯手 布局商用車

中華車（2204）與三菱汽車的合作從代理、代工延伸到技術深度合作，雙方正鎖定全球商用車市場的新訂單機會，中華車也計畫以自身商用車開發能量加入三菱布局，形成台日攜手搶攻國際市場的新模式。

在外界關注裕隆集團自有品牌能否維持研發能量之際，中華車以持續推出自有商用車產品展現實力。即使三菱多年未導入新車，中華車仍透過商用車系列維持穩健銷售，並率先在台建立電動商用車供應鏈，印證自主開發能力未受影響。

中華車總經理曾鑫城表示，三菱淡出商用車已久，但中華車在此領域深耕多年，能依市場需求調整車型，此次導入台灣的XForce雖為東南亞戰略車款，中華車仍依本地需求進行大量調整，正是研發能力的體現。