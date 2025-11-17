達欣工中長期業績有撐

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
達欣工程董事長王人正聯合報系資料照
目前手中工程承攬量約挑戰千億元的達欣工（2535）表示，目前在建工程待執行量約400億元，未來三年營運無虞，加上今年起的未來四年幾乎每年都有新案交屋貢獻，在營造工程、新建案開發挹注下，達欣工中長期業績有撐。

達欣工第3季在建案入帳，加上在建工程維持高峰期，單季營收達55.45億元，較去年同期34.91億元大增58.8%，稅後純益達4.57億元，較去年同期2.38億元激增92%，每股純益達1.76元、優於去年同季0.92元。

達欣工程今年營運在廠房工程持續挹注下，加上總銷約20億元「信義文華」入帳下，已推升今年前三季營收達165.16億元，超越2023、2024年全年，年增率高達47.6%；毛利率達10.9%，稅後純益達11.36億元，較去年同期9.1億元增加24.8%，每股純益達4.37元，優於去年同期3.5元，今年全年營運有望再創歷史佳績。

今年起的未來四年，達欣工幾乎每年都有新案交屋貢獻，包括今年交屋、總銷約20億元「信義文華」，總銷逾25億元左右的「南港達欣東匯」、29億元左右「達欣文萃」（北士科案）等案；另外，10月甫推出、銷售奏凱歌的「文和苑」預計2026年8月動工，2031年底、2032年交屋。

達欣工近年實績，包括台積電新竹F20廠、高雄F22廠、南科F18廠等；達欣工表示，目前施工中工程，包括南山人壽「台北A26地上權案」、「富邦產險總部大樓」、「台中商銀商辦旅館大樓」、「中山麗池住宅案」、「達欣東匯住宅大樓案」、「城心曜曜大樓案」、北市府「南港機廠公宅案」等；公共工程部分，較大工程案如「水湳國際會展中心」、「捷運萬大線CQ870區段」等。

達欣工指出，目前在建承攬量約916億元，其中56%來自廠房及其他案、約261億元，20.9%為公共工程案、約26億元，18%為商辦案、約83億元，5.1%為住宅案、約30億元，在營造工程與新建案工程雙挹注下，中長期營運將穩健成長。

