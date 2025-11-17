華孚搶攻車用材料市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鎂合金機殼廠華孚（6235）宣布，大陸子公司華孚馬鞍山舉行「華孚鎂基輕量化材料產業創新中心」揭牌暨半固態鎂合金聯合應用中心投產儀式，導入全球首台噸位最大7,000噸鎂合金半固態雙射台成型機，藉此積極搶攻全球車用市場商機。

華孚表示，該產業創新中心是經批准設立的新能源汽車鎂基新材料研發基地，將攜手成型機製造商海天智勝金屬，以及重慶大學鎂合金材料工程技術研究中心，共同組建鎂合金半固態成型聯合應用中心，並與安徽工業大學共同設立鎂基材料聯合實驗室。

華孚指出，透過整合材料研發、先進裝備與工藝技術資源，該公司提供從材料研發、產品設計到深加工的一站式解決方案，藉由創新的生產技術與材料科學，提供客戶突破性的設計思維，創造全新的結構設計，進一步提升公司在全球鎂基材料精密製造領域的競爭優勢。

業界人士指出，過往受限於機台噸位限制，鎂合金半固態成型技術集中應用於3C產品及汽車中小型機構件，華孚導入全球首台噸位最大7,000噸鎂合金半固態雙射台成型機後，將可跨入車身骨架及車門內板支架等大型一體化機構件，進一步將產品應用推向全新高度。

華孚並開始切入無人機市場，已獲日系品牌大廠商用無人機訂單。

華孚搶攻車用材料市場

