中鋼挺下游 鋼價開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（14）日開出12月盤價，因近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，產品全面平盤開出，持續推動多元方案，確保接單量能。

中鋼表示，就總體經濟面來看，美國聯準會啟動降息，有助提振經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，但仍優於預期，大陸出口承壓與房地產調整壓力續存，IMF預估今、明年全球GDP成長率分別為3.2%與3.1%，經濟增速略為放緩。台灣傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。

鋼市變化方面，鐵礦砂價格維持在每公噸100至105美元附近，冶金煤上漲至每公噸195 至200美元左右，鋼廠成本微幅走升。美國熱軋行情緩步走高至約每公噸960至970美元；歐盟明年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升至每公噸700至710美元。

大陸寶鋼12月平板類產品續以平盤開出，越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，亞洲鋼廠出口報價略微走滑，國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。

