冠星營運走出低谷 第3季每股賺3.74元 純益增三倍

冠星-KY（4439）昨（14）日公告財報，第3季交出強勁反彈成績單，獲利大幅跳升。受惠越南廠正式步上規模經濟、稼動率拉升至八成以上，單季營業利益1.8億元，較去年同期暴增逾11倍，稅後純益1.42億元，年增更飆升逾三倍，每股純益（EPS）3.74元，不僅改寫九季新高，甚至逼近上半年累計水準，公司營運已明顯走出去年低谷。

冠星-KY第3季營收19.11億元，年增37.6%，單季毛利率20.75%，較去年同期提升超個五個百分點，主要是越南廠稼動率大幅提升至八成以上，加上強勢品牌出貨帶動，使營業利益來到1.8億元，較去年同期大增超過11倍，稅後純益1.42億元，較去年同期大增373%，單季EPS 3.74元。

累計冠星-KY前三季營收56.24億元，年增30.3%，稅後純益2.93億元，年增113.8%，前三季EPS 7.71元。

公司表示，今年前三季營收對比同期增幅三成，第3季獲利則為近年單季新高，可說是最壞的時間已過。