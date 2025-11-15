聽新聞
冠星營運走出低谷 第3季每股賺3.74元 純益增三倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

冠星-KY（4439）昨（14）日公告財報，第3季交出強勁反彈成績單，獲利大幅跳升。受惠越南廠正式步上規模經濟、稼動率拉升至八成以上，單季營業利益1.8億元，較去年同期暴增逾11倍，稅後純益1.42億元，年增更飆升逾三倍，每股純益（EPS）3.74元，不僅改寫九季新高，甚至逼近上半年累計水準，公司營運已明顯走出去年低谷。

冠星-KY第3季營收19.11億元，年增37.6%，單季毛利率20.75%，較去年同期提升超個五個百分點，主要是越南廠稼動率大幅提升至八成以上，加上強勢品牌出貨帶動，使營業利益來到1.8億元，較去年同期大增超過11倍，稅後純益1.42億元，較去年同期大增373%，單季EPS 3.74元。

累計冠星-KY前三季營收56.24億元，年增30.3%，稅後純益2.93億元，年增113.8%，前三季EPS 7.71元。

公司表示，今年前三季營收對比同期增幅三成，第3季獲利則為近年單季新高，可說是最壞的時間已過。

相關新聞

中鋼挺下游 鋼價開平盤

中鋼昨（14）日開出12月盤價，因近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，順應國際行情...

鈞興第3季每股賺2.56元 營運有撐

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（14）日公布第3季合併財報，合併營收8.07億元、年增12.1%，稅後純益1.33億元、年增36%，每股稅後純益（EPS）2.56元...

鮮活果汁第3季每股賺4.98元 拓展市場通路

鮮活果汁-KY（1256）昨（14）日公告3季財報，第3季稅後純益1.69億元，季增38.09％、年增20.12％，每股純益（EPS）4.98元...

永豐餘成本降 第3季虧損收斂

永豐餘（1907）、華紙昨（ 14 ）日同步舉行法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，受惠於原料成本下降，使第3季虧損收斂。

新光鋼看旺綠能商機 風電需求成長 預計顯著貢獻2027年營收

新光鋼（2031）昨（14）日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德表示，新光鋼從鋼材裁剪加工出發，近十年轉型有成，布局綠能...

