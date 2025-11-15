聽新聞
永豐餘成本降 第3季虧損收斂

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

永豐餘（1907）、華紙昨（ 14 ）日同步舉行法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，受惠於原料成本下降，使第3季虧損收斂。

越南地區供不應求，帶動當地價格上漲；中國大陸工紙價格回升，也有助縮小虧損，三大市場呈同步改善趨勢。

市場預期，隨著工紙價格逐步回升、海外售價調整到位，工紙持續朝向落底反彈的方向發展，第4季有望延續回穩態勢。

駱秉正說明，第3季工紙營運改善來自兩項因素，第一，原料端的美國廢紙價格走低，使成本壓力減輕；第二，公司調整營運模式、提高客製化產品比重，使利差表現更佳。原料下降與產品組合優化，成為推動營運好轉的主要動力。

海外部分，越南因北越供應不足與成本墊高，使永豐餘得以調高北越、南越平均售價，營運獲得顯著助益。中國大陸工紙價格近期止跌反彈，公司預期當地虧損將進一步縮小。

整體來看，台灣受惠於成本下降，而越南與中國大陸則因價格回升帶動，三大市場均呈同步改善趨勢。

華紙總經理陳瑞和表示，受美國關稅影響，客戶4月以來就在觀望期，衝擊今年度營運表現；惟第4季受紙漿上漲、認列不動產收益，獲利有望優於前一季。

資產方面，華紙董事會於13日通過活化資產案。出售華紙桃園觀音廠原有出租元太科技E Ink的土地等案，預計透過此案更為有效利用土地資產，處分利益為5.77億元，預計於第4季認列。

相關新聞

中鋼挺下游 鋼價開平盤

中鋼昨（14）日開出12月盤價，因近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，順應國際行情...

鈞興第3季每股賺2.56元 營運有撐

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（14）日公布第3季合併財報，合併營收8.07億元、年增12.1%，稅後純益1.33億元、年增36%，每股稅後純益（EPS）2.56元...

鮮活果汁第3季每股賺4.98元 拓展市場通路

鮮活果汁-KY（1256）昨（14）日公告3季財報，第3季稅後純益1.69億元，季增38.09％、年增20.12％，每股純益（EPS）4.98元...

冠星營運走出低谷 第3季每股賺3.74元 純益增三倍

冠星-KY（4439）昨（14）日公告財報，第3季交出強勁反彈成績單，獲利大幅跳升...

新光鋼看旺綠能商機 風電需求成長 預計顯著貢獻2027年營收

新光鋼（2031）昨（14）日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德表示，新光鋼從鋼材裁剪加工出發，近十年轉型有成，布局綠能...

