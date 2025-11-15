永豐餘成本降 第3季虧損收斂

永豐餘（1907）、華紙昨（ 14 ）日同步舉行法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，受惠於原料成本下降，使第3季虧損收斂。

越南地區供不應求，帶動當地價格上漲；中國大陸工紙價格回升，也有助縮小虧損，三大市場呈同步改善趨勢。

市場預期，隨著工紙價格逐步回升、海外售價調整到位，工紙持續朝向落底反彈的方向發展，第4季有望延續回穩態勢。

駱秉正說明，第3季工紙營運改善來自兩項因素，第一，原料端的美國廢紙價格走低，使成本壓力減輕；第二，公司調整營運模式、提高客製化產品比重，使利差表現更佳。原料下降與產品組合優化，成為推動營運好轉的主要動力。

海外部分，越南因北越供應不足與成本墊高，使永豐餘得以調高北越、南越平均售價，營運獲得顯著助益。中國大陸工紙價格近期止跌反彈，公司預期當地虧損將進一步縮小。

整體來看，台灣受惠於成本下降，而越南與中國大陸則因價格回升帶動，三大市場均呈同步改善趨勢。

華紙總經理陳瑞和表示，受美國關稅影響，客戶4月以來就在觀望期，衝擊今年度營運表現；惟第4季受紙漿上漲、認列不動產收益，獲利有望優於前一季。

資產方面，華紙董事會於13日通過活化資產案。出售華紙桃園觀音廠原有出租元太科技E Ink的土地等案，預計透過此案更為有效利用土地資產，處分利益為5.77億元，預計於第4季認列。