鈞興第3季每股賺2.56元 營運有撐

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（14）日公布第3季合併財報，合併營收8.07億元、年增12.1%，稅後純益1.33億元、年增36%，每股稅後純益（EPS）2.56元；前三季稅後純益3.80億元、年增7.7%，EPS 7.33元，獲利創歷年同期新高。

展望未來，鈞興指出，在傳統電動工具、園林工具方面，美國市場因關稅因素仍未底定，加上歐洲市場仍持續受到俄烏戰爭的影響下，客戶第4季訂單相對較為保守。

不過，鈞興智能製造領域以目前接單狀況來看，第4季預估仍可持續維持成長，並優於其他產品的成長幅度，使得第4季智能製造產品的營收比重進一步獲得提升。

鈞興指出，電動工具及園林工具類的產品，在經過第2季美國關稅因素而短暫下滑之後，第3季又重新出貨，當季電動工具及園林工具類產品營收較去年同期成長11.2%，加上第3季智能製造產品營收年增32.1%，帶動第3季整體營收有兩位數增長。

在獲利方面，第3季越南廠生產規模持續擴大，使得越南廠的毛利率逐步提升，加上高毛利的智能製造產品營收持續成長，使得第3季毛利率達到34.21%。

