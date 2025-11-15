新光鋼看旺綠能商機 風電需求成長 預計顯著貢獻2027年營收

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
新光鋼14日舉行創立60週年慶典，董事長粟明德致詞。記者任君翔／攝影
新光鋼14日舉行創立60週年慶典，董事長粟明德致詞。記者任君翔／攝影

新光鋼（2031）昨（14）日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德表示，新光鋼從鋼材裁剪加工出發，近十年轉型有成，布局綠能及物流中心，足見鋼鐵業並非沒落傳產。展望明年，新光鋼看好風電及再生能源需求加速成長，預計2027將對營收有顯著貢獻。

新光鋼今年前十月合併營收146億元，年增24.13%；前三季稅後純益8.9億元，年減逾四成，每股純益（EPS）2.67元。法人指出，鋼鐵業陷入低迷，同業普遍虧損，新光鋼維持獲利，展現營運韌性。

粟明德表示，新光鋼鐵在近十年開始轉型，配合政府前瞻建設，跨足離岸風電、太陽光電、台商回流等工作，業績持續成長。目前更積極推進漁電共生，嘉義義竹案場已開發250公頃、超過200千瓩（MW）裝置容量，未來也將拓展至屏東。此外，新光鋼也在桃園觀音建設物流中心，坪數最高達301坪。

對於未來展望，新光鋼表示，看好電力剛性需求將持續成長，將持續朝再生能源領域布局，並從風、光電拓展至小水力發電乃及地熱發電，預計離岸風電區塊開發3-3期進度，明年風電業務進展有望加速，2026年底案場陸續開工，將顯著貢獻2027年營收。

粟明德表示，新光鋼能一路走到今天，首先感謝原料供應商中鋼支持，在中鋼供料下，兩家公司已合作超過45年，中鋼現任董事長黃建智，過去更曾協助新光鋼，協力外銷鍍金鋼板到巴西。

在風光電領域，他表示，新光鋼能成功開拓綠能事業，世紀鋼是重要夥伴，強調世紀鋼構三家子公司，對台灣離岸風電貢獻卓著。

新光鋼創立於1965年，由打鐵仔街起家，從三重鐵工廠、鋼材裁剪加工中心、全台鋼材通路的建立，到鋼構工程與跨域風光水電事業拓展，以一站式整合服務模式支援台灣製造業與公共建設，就如同「鋼鐵業界的好市多（Costco）」。新光鋼並表示，面對國內外產業環境與市場需求變化，新光鋼鐵持續推動組織轉型與技術升級，以穩健步伐拓展營運版圖。

