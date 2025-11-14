保瑞董座盛保熙：明年持續尋找併購標的 美國需要更多廠

快訊

中央社／ 台北14日電
保瑞董事長盛保熙表示，今年第3季CDMO（委託開發暨製造服務）業務創單季獲利新高，不過去年併購的美國製藥廠內部產線轉移，舊廠有停業損失。中央社
保瑞董事長盛保熙表示，今年第3季CDMO（委託開發暨製造服務）業務創單季獲利新高，不過去年併購的美國製藥廠內部產線轉移，舊廠有停業損失。中央社

保瑞董事長盛保熙表示，今年第3季CDMO（委託開發暨製造服務）業務創單季獲利新高，不過去年併購美國製藥廠內部產線轉移，舊廠有停業損失，影響今年前3季獲利；他說，明年將擴大CDMO規模，並尋找適合併購標的，尤其美國需要更多廠，對明年營運審慎樂觀。

保瑞今天召開法說會。媒體詢問保瑞未來獲利是否仍有停業損失影響，盛保熙表示，因美國製藥廠Upsher-Smith舊廠還沒處分，目的是希望能拿到最好的價格，因此還需要過幾季才能將停業部門的工廠賣掉；他強調，併購公司越大，就會拉長整合的時間，這也對獲利產生無可避免的波動。

至於併購計畫，盛保熙表示，2024年做了蠻多併購，今年需休息與消化，而國際市場的併購活動，今年第3季特別熱絡，他看好仍有併購機會，「美國還是需要更多的廠」，尤其是不同的劑型，也需要做大分子的量產，而注射劑跟充填等仍有許多不同的合作機會，都將是投資標的。

另外，今年啟動美國一級ADR（Level 1 ADR）計畫，他認為，對於併購來說也是新利器，因可強化與國際資本市場接軌，吸引更多國際人才。

他也指出，今年資本支出創新高，但同步完成美國明尼蘇達州Plymouth區域與馬里蘭州舊產線的整併與淘汰，無菌充填產能淨增10%，固體與液劑產能提升3%，完成設備升級以提升營運效率。

他說，明年將擴大CDMO規模並提升保瑞的全球能見度，也會推動罕見疾病產品組合與高價值學名藥快速成長，對於明年營運持樂觀態度。

現場有法人表示，保瑞13日宣布擬買回庫藏股200張「不夠誠意」，盛保熙說，買回庫藏股，是希望發給有潛力的員工作為獎勵，但他認為，用現金來買公司股票是「最不划算的」，若能用於投資或是併購，應會有更大效益。

