冠星財報／第3季獲利大增逾三倍達1.42億元 前三季EPS 7.71元

冠星-KY（4439）14日公告財報，第3季交出強勁反彈成績單，獲利大幅跳升。受惠越南廠正式步上規模經濟、稼動率拉升至八成以上，單季營業利益較去年同期暴增逾11倍，稅後純益更飆升超過三倍，每股純益達3.74元，不僅改寫九季新高，表現甚至逼近上半年累計水準，顯示公司營運已明顯走出去年低谷。

冠星第3季營收19.11億元，年增37.6%，單季毛利率20.75%，較去年同期提升超個五個百分點，主要是越南廠稼動率大幅提升至八成以上，加上強勢品牌出貨帶動，使營業利益來到1.8億元，較去年同期大增超過11倍；稅後純益1.42億元，較去年同期大增373%，單季每股純益3.74元，創九季以來新高。

累計冠星前三季營收56.24億元，年增30.3%，稅後純益2.93億元，年增113.8%，每股純益7.71元。

公司表示，去年為冠星成立以來，最艱困的一年，承受越南剛開廠的磨合期，因尚未達規模經濟，影響集團整體獲利表現。今年前三季營收對比同期增幅三成，第3季獲利則為近年單季新高，可說是最壞的時間已過。

冠星強調，即便今年在關稅的影響下，依舊開出亮眼成績，主要是越南廠步上軌道，及先前耕耘的新客戶也在今年開始出貨，帶動營收表現，第4季雖進入布料淡季，但多數品牌客戶的訂單量能見度已到明年第1季，預期進入2026年後，越南產能將較今年每月200萬磅的產能上，持續增長至300萬磅，同時今年下半年越南廠已增加117台織機，並開始試車，明年將放量出貨，為後續營運創造成長動能。

越南廠去年量產後，使冠星同時具備東埔寨、越南與中國大陸三地的生產基地。多元產地的組合提高了供應彈性，讓客戶能依各區域需求更有效分配訂單，有助提升整體接單能見度與市場競爭力。