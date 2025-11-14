國喬財報／第3季EPS-1.33元 宣布啟動轉型計畫

國喬（1312）14日公布第3季財報，第3季單季稅後淨損14.7億元，每股淨損（EPS）1.33元；累計前三季稅後淨損47.4億元，每股淨損2.86元。國喬也宣布啟動轉型計畫，將業務重心轉移至高科技材料、特種聚丙烯及最適化大宗商品三大領域。

國喬表示，第3季獲利未如預期，主因是泉州國亨新廠仍處於生產設備磨合期，初期折舊與利息，加上原料成本與售價落差等因素，拖累營業表現。

國喬前三季累計營收158.4億元，年增25.55%。國喬表示，前三季營收增長，主要為重要子公司泉州國亨自三月起正式量產所挹注。

國喬同步宣布，公司自第4季起啟動「轉向與合作」策略轉型計畫，業務重心將從大宗石化商品，轉向高科技材料、特種聚丙烯及最適化大宗商品三大領域。預期透過收購與合資實，邁入高利潤、永續發展業務；以策略合作伙伴關係，強化其現代化工廠及產出的競爭力及韌性；優化傳統業務，提昇資產利用率。

國喬也於董事會上通過設立策略長，將由副總經理林政男擔任，負責統籌企業策略、產品組合規劃及新事業發展。

國喬表示，面對產業景氣循環與市場價格波動，國喬持續優化產能結構、加強成本控管，同時推動改革產品高值化及綠色製程轉型，跨足電動車、半導體、醫療等高階市場應用。

國喬董事長邱德馨表示，國喬持續以高值化、全球化與多角化的經營主軸，推動公司長期永續成長。泉州國亨隨著產線穩定與市場需求回升，逐步展現效益。展望後市，國喬將持續穩健經營核心事業，並以創新研發、綠色製程與跨界合作為轉型主軸，靈活因應國際市場變化，朝高階材料及永續石化的方向持續邁進。