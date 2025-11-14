華紙法說會／短纖紙漿價格連漲四個月 第4季審慎樂觀

華紙（1905）14日舉行法說會，總經理陳瑞和表示，受美國關稅影響，客戶4月以來就在觀望期，衝擊今年度營運表現；惟第4季受紙漿上漲、認列觀音廠不動產收益，獲利有望優於前一季。

資產方面，華紙董事會於13日通過活化資產案。出售華紙桃園觀音廠原有出租元太科技（8069）E Ink的土地等案，預計透過此案以更為有效地利用土地資產，處分利益為5.77億元，預計於第4季認列。

紙漿價格方面，陳瑞和表示，近期由於紙漿價格表現不佳，以及部分紙廠因無法承受成本壓力而關停，市場供應受到影響，促使短纖紙漿自7月以來連漲四個月、11月開價漲20美元，目前價格約為560至570美元。此外，東南亞的水患使木片價格略微上漲，導致短纖紙漿在短期內難以回落。

陳瑞和指出，今年以來台灣的內需相對疲弱，大陸市場的情況也不明朗，多數客戶仍處於觀望狀態。他預測，今年下半年紙市的狀況將與上半年相似，仍面臨一定的挑戰。

華紙將繼續專注高收益的綠色纖維材料產品，擴大行銷力度，鎖定永續概念相對先進的歐洲地區，同時也針對亞洲地區的飲食特色，加強推廣應用於各式炸物與輕食餐點的「非氟防油紙（Fluorine-free Grease-proof Paper）」，希望明年營收能倍增。

展望第4季，華紙表示，漿價仍處於盤整態勢，充滿不確定性的國際政經情勢增添供應鏈變數，而且市場需求仍處觀望中，種種因素都需時刻調整布局，審慎因應。

同時，華紙積極改善各廠的能源自主率，花蓮廠的高效回收生質能發電設施已按照進度發包施工，台東廠正規劃新發電設備，預計明年下半年看到成效，自有發電率將從現有的27%倍增至58%。