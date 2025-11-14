華紙法說會／漿價盤整、國際變數大 啟動資產活化強化體質

華紙（1905）14日舉辦法說會，總經理陳瑞和表示，漿價仍處於盤整態勢，充滿不確定性的國際政經情勢增添供應鏈變數，而且市場需求仍處觀望中，種種因素都需時刻調整布局，審慎因應。華紙為提升財務彈性並強化整體營運體質，資產活化是近期的重要策略。

陳瑞和指出，短纖紙漿在7月觸及每噸約510美元的價格後，近三個月逐步回升，目前已站上560至570美元區間，12月將再調漲約20美元。另一方面，受東南亞水患影響，木片供應吃緊，推升原料成本走高；至於主要依賴外購的長纖紙漿，近期行情則有轉弱趨勢。

華紙第3季由於廠區歲修及漿價修正，加上夏季能源成本上漲與全球地緣政治持續衝擊，雖有認列股利收入挹注且台幣回貶縮小匯兌損失，但仍呈現虧損。展望第4季，華紙表示，將繼續專注高收益的綠色纖維材料產品，擴大行銷力度，鎖定永續概念相對先進的歐洲地區，同時也針對亞洲地區的飲食特色，加強推廣應用於各式炸物與輕食餐點的「非氟防油紙（Fluorine-free Grease-proof Paper）」。

同時，華紙積極改善各廠的能源自主率，花蓮廠的高效回收生質能發電設施已按照進度發包施工，台東廠正規劃新發電設備，預計明年下半年看到成效，自有發電率將從現有的27%倍增至58%。

另外，華紙董事會已通過活化資產案。出售華紙桃園觀音廠原有出租元太科技E Ink的土地等案，預計透過此案更為有效利用土地資產，強化財務結構，把公司資源聚焦於改善製程設備與研發綠色產品，提升營運表現。