快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

華紙法說會／漿價盤整、國際變數大 啟動資產活化強化體質

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

華紙（1905）14日舉辦法說會，總經理陳瑞和表示，漿價仍處於盤整態勢，充滿不確定性的國際政經情勢增添供應鏈變數，而且市場需求仍處觀望中，種種因素都需時刻調整布局，審慎因應。華紙為提升財務彈性並強化整體營運體質，資產活化是近期的重要策略。

陳瑞和指出，短纖紙漿在7月觸及每噸約510美元的價格後，近三個月逐步回升，目前已站上560至570美元區間，12月將再調漲約20美元。另一方面，受東南亞水患影響，木片供應吃緊，推升原料成本走高；至於主要依賴外購的長纖紙漿，近期行情則有轉弱趨勢。

華紙第3季由於廠區歲修及漿價修正，加上夏季能源成本上漲與全球地緣政治持續衝擊，雖有認列股利收入挹注且台幣回貶縮小匯兌損失，但仍呈現虧損。展望第4季，華紙表示，將繼續專注高收益的綠色纖維材料產品，擴大行銷力度，鎖定永續概念相對先進的歐洲地區，同時也針對亞洲地區的飲食特色，加強推廣應用於各式炸物與輕食餐點的「非氟防油紙（Fluorine-free Grease-proof Paper）」。

同時，華紙積極改善各廠的能源自主率，花蓮廠的高效回收生質能發電設施已按照進度發包施工，台東廠正規劃新發電設備，預計明年下半年看到成效，自有發電率將從現有的27%倍增至58%。

另外，華紙董事會已通過活化資產案。出售華紙桃園觀音廠原有出租元太科技E Ink的土地等案，預計透過此案更為有效利用土地資產，強化財務結構，把公司資源聚焦於改善製程設備與研發綠色產品，提升營運表現。

華紙 地緣政治
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

大同百億資產活化啟動！總部開發案解鎖、爆量走高

高雄仁武晉升蛋黃區 八卦里合併後人口暴增將拆分2里

高雄仁武人口破10萬 陳其邁喊話「治水努力到這裡」要交棒了

相關新聞

國喬財報／第3季EPS-1.33元 宣布啟動轉型計畫

國喬（1312）14日公布第3季財報，第3季單季稅後淨損14.7億元，每股淨損（EPS）1.33元；累計前三季稅後淨損4...

紡織王后開啟抗跌防護網 類指逆漲逾2% 新纖擁資產撐腰

台股14日早盤「跳電」回檔，大盤一度重挫520.22點、至27,383.34點，資金轉向傳產避風。紡織族群成為盤面亮點，...

東元第3季淨利季增9.9%每股賺0.75元 與鴻海合作案明年聚焦台灣

東元（1504）昨（13）日舉行法說會並公布第3季財報。總經理高飛鳶指出，與鴻海合作案明年訂單聚焦台灣，非資料中心的相關...

寶成前三季EPS 3.03元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（13）日通過前三季合併財報，合併營收1,886.31億元、年減3.5%，稅後純...

大豐電買比特幣 納入儲備

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，已於11日購買一枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長...

一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

一零四資訊科技（3130）昨（13）日公布第3季財報。第3季合併營收為6.94億元，季減0.9%，較去年同期成長4.4%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。