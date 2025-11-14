鮮活果汁財報／第3季獲利雙升達1.69億元 前三季每股純益9.32元

鮮活果汁-KY（1256）第3季受益於夏季高溫季節，新茶飲傳統銷售旺季，加上中國大陸三大外送平台投入大量資金啟動補貼以提振零售消費市場業績，助益銷售提升，推升第3季營業利益與稅後純益獲利表現出現季及年雙升。稅後純益1.69億元，季增38.09％、年增20.12％，每股純益4.98元。累計前三季，稅後純益3.15億元，年增率13.50％，前三季每股純益9.32元。

第3季合併營收14.44億元，季增36.02％、年增10.89％，因銷售產品組合優化，高毛利產品占比較去年同期增長，使第3季毛利率29.46％，較去年同期成長1.76個百分點，營業利益2.41億元，季增48.22％、年增33.92％，稅後純益1.69億元，季增38.09％、年增20.12％，每股純益4.98元。

鮮活今年前三季在匯率波動與市場調整期間，整體營運仍繳出獲利成長佳績，第4季雖進入飲品的傳統淡季，隨著近年來不斷調整產品內容，已從「提供原料」升級為「提供解決方案」之產業地位，協助客戶打造市場爆款，並以通路區隔化再拓展市場通路，以期第4季營收持穩。

此外，看好隨著中國大陸新茶飲市場競爭焦點轉向供應鏈穩定、產品健康創新與品牌深度價值，鮮活將持續深化研發創新、優化供應鏈與品質控管體系，鞏固市場競爭優勢，對於未來營運展望很有信心。