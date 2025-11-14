快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

鮮活果汁財報／第3季獲利雙升達1.69億元 前三季每股純益9.32元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）第3季受益於夏季高溫季節，新茶飲傳統銷售旺季，加上中國大陸三大外送平台投入大量資金啟動補貼以提振零售消費市場業績，助益銷售提升，推升第3季營業利益與稅後純益獲利表現出現季及年雙升。稅後純益1.69億元，季增38.09％、年增20.12％，每股純益4.98元。累計前三季，稅後純益3.15億元，年增率13.50％，前三季每股純益9.32元。

第3季合併營收14.44億元，季增36.02％、年增10.89％，因銷售產品組合優化，高毛利產品占比較去年同期增長，使第3季毛利率29.46％，較去年同期成長1.76個百分點，營業利益2.41億元，季增48.22％、年增33.92％，稅後純益1.69億元，季增38.09％、年增20.12％，每股純益4.98元。

鮮活今年前三季在匯率波動與市場調整期間，整體營運仍繳出獲利成長佳績，第4季雖進入飲品的傳統淡季，隨著近年來不斷調整產品內容，已從「提供原料」升級為「提供解決方案」之產業地位，協助客戶打造市場爆款，並以通路區隔化再拓展市場通路，以期第4季營收持穩。

此外，看好隨著中國大陸新茶飲市場競爭焦點轉向供應鏈穩定、產品健康創新與品牌深度價值，鮮活將持續深化研發創新、優化供應鏈與品質控管體系，鞏固市場競爭優勢，對於未來營運展望很有信心。

營收
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

寶成前三季EPS 3.03元

一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

友威科前三季EPS 1.46元 聯嘉-0.29元

皇家可口2025年前三季犀利

相關新聞

國喬財報／第3季EPS-1.33元 宣布啟動轉型計畫

國喬（1312）14日公布第3季財報，第3季單季稅後淨損14.7億元，每股淨損（EPS）1.33元；累計前三季稅後淨損4...

紡織王后開啟抗跌防護網 類指逆漲逾2% 新纖擁資產撐腰

台股14日早盤「跳電」回檔，大盤一度重挫520.22點、至27,383.34點，資金轉向傳產避風。紡織族群成為盤面亮點，...

東元第3季淨利季增9.9%每股賺0.75元 與鴻海合作案明年聚焦台灣

東元（1504）昨（13）日舉行法說會並公布第3季財報。總經理高飛鳶指出，與鴻海合作案明年訂單聚焦台灣，非資料中心的相關...

寶成前三季EPS 3.03元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（13）日通過前三季合併財報，合併營收1,886.31億元、年減3.5%，稅後純...

大豐電買比特幣 納入儲備

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，已於11日購買一枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長...

一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

一零四資訊科技（3130）昨（13）日公布第3季財報。第3季合併營收為6.94億元，季減0.9%，較去年同期成長4.4%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。