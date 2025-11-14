永豐餘法說會／總經理：越南、大陸工紙價格逐步回升 營運持續改善

工紙市場已顯現落底回升跡象，永豐餘（1907）總經理駱秉正於14日法說會中指出，第3季虧損收斂的最大功臣，正是原料端成本明顯下降，尤其美國廢紙價格處在連續四季低點，使成本獲得明顯改善。其中，越南市場因部分地區供不應求而調漲價格，中國大陸的虧損缺口可望受惠於市場價格回升而持續收斂。

駱秉正說明，第3季工紙營運改善主要來自兩大面向，其一是美國廢紙價格來到低檔，使成本壓力大幅舒緩；其二是永豐餘同步調整營運模式、增加客製化產品比例，使利差表現提升。顯示原料成本下降，加上產品組合優化，是營運正向的關鍵。

海外市場方面，越南因北越供應不足、當地生產成本提高，使永豐餘成功調升北越、南越平均售價，帶來明顯助益。至於中國大陸市場，因工紙價格近期止跌向上，公司預期當地虧損缺口將進一步縮小。駱秉正指出，台灣主要受惠成本下降，越南與大陸則是價格改善帶動，三大市場正在同步好轉。

市場預期，隨著工紙價格逐步回升、海外售價調整到位，工紙持續朝向落底反彈的方向發展，第4季有望延續回穩態勢。

除本業外，禁止廚餘養豬將是未來趨勢也成為近期的熱門議題。永豐餘在厭氧能源資源化領域掌握獨家技術，並具備將廚餘大量且快速處理成發電級沼氣的能力。駱秉正表示，永豐餘以多年造紙經驗研發出厭氧菌技術，可將廚餘等有機物的分解期，從傳統的20至35天大幅縮短至約4小時，產生甲烷濃度高達83%、接近天然氣等級。可為便利店、百貨公司美食街等提供高效廚餘去化方案，同時生產綠能，是環境與經濟雙贏。

目前永豐餘沼氣團隊合作廠商集中在北台灣，也已協助桃園市政府推動相關設施建置。隨著厭氧能源的商業化應用已具備成熟條件，未來在循環經濟領域的布局將可為營運帶來新的貢獻。

永豐餘表示，集團將加速轉型氣候科技產業，並在既有產業綜效上導入科技思維，將氣候與環境壓力轉化為新商業模式，帶動公司穩健永續成長。其中，林漿紙事業群著重於再生能源規劃，透過提升木質素濃度以倍增綠能發電效益，同時持續拓展紙纖維應用，針對亞洲飲食特色加強推廣「非氟防油紙」於炸物與輕食領域。工紙紙器事業群推動能源轉型，從現行的代煤逐步進化至以生質能為主力燃料，並透過垂直整合提升產品附加價值。消費品事業群則持續創新、優化產品組合，強化策略夥伴合作競爭力。