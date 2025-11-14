Appier財報／第3季營業利益10.3億日圓創高 年增年增31%

AI核心行銷科技業者Appier（沛星互動科技）14日公布2025財年第3季財報，亮眼成績包括營收114億日圓（約新台幣22.98億元）與獲利雙創新高，單季營業利益10.3億日圓，首度超越10億日圓大關。Appier預期，預期至2025財年底將延續獲利成長，有望創新高，動能來自策略性聚焦電商領域、季節性因素帶動的營運槓桿效益及持續嚴謹的成本控管，包含全業務部門（含收購的AdCreative.ai）持續以AI優化營運效能。

Appier公布相關數字。第3季營收創歷史新高的114億日圓，年增26%，排除匯率影響後，營收達116億日圓，年增28%。毛利創歷史新高62億日圓，年增26%，毛利率維持54.1%的高水平，預期上升的趨勢將延續到2025財年底。

獲利表現顯著提升，營業利益創新高來到10.3億日圓，年增31%，首次超越10億日圓大關，營業利益率創歷史新高達9%，排除匯率影響後的營業利益為12.5億日圓，年增58%，營業利益率為10.8%。

上季業務動能持續強勁，伴隨電商領域季節性擴張，在排除匯率影響後，東北亞市場營收年增25%，美國與EMEA市場營收年增38%。

Appier第3季全球擴張動能強勁。東北亞（NEA）在排除匯率影響後營收年增25%，得益於既有客戶群的深度滲透，及在日本把握指標電商客戶的季節性需求。美國與EMEA在排除匯率影響後營收年增38%，動能來自於垂直產業的策略性擴張。來自新獲取大型電商客戶的營收貢獻將有助於多元化收入來源，進而促進可持續性成長。

營收貢獻部分，56%增額營收來自既有客戶，得益於東北亞電商重點客戶的深度滲透，其餘44%則來自新客戶，受策略性垂直產業多元化布局帶動，東北亞、美國與EMEA的電商滲透率進一步提升。客戶數穩健成長，年增13%，新增的客戶主要來自美國和EMEA的代表性電商客戶。

過去12個月的淨收入留存率（LTM NRR）維持在強勁的119.6%；單一客戶平均季度營收（ARPC）受惠於既有與大型企業客戶的策略性擴張，在排除匯率影響後年增10%。

Appier憑藉核心AI技術架構，讓Agentic AI作為企業加速成長與持續創新的催化器。在客戶端，多元的AI Agents在平台上無縫地協同運作，交付可預測的投資報酬（ROI）。在內部營運端，這些AI Agents大幅提升業務與行銷（S&M）、研發（R&D）及客戶服務的營運效率，隨著業務規模擴張，進一步強化營運槓桿效益。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，秉持「透過軟體智慧化，讓AI更容易使用」的願景。結合智慧、記憶與自主能力的Agentic功能與介面，將從根本上改變現有軟體的運作模式，並加速推動所有軟體應用邁向下一階段的進化。

Appier近期全球發表Appier AI Agent於全球發表後，也獲客戶強勁採用與正向回饋，顯示市場對先進AI解決方案抱有高度的需求與接受度。