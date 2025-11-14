紡織王后開啟抗跌防護網 類指逆漲逾2% 新纖擁資產撐腰

台股14日早盤「跳電」回檔，大盤一度重挫520.22點、至27,383.34點，資金轉向傳產避風。紡織族群成為盤面亮點，股王儒鴻（1476）、股后聚陽（1477）領軍上攻，帶動新紡（1419）、新纖（1409）、偉全（1465）、如興（4414）、竣邦-KY（4442）等同步走高，上市紡織類指強勢逆漲逾2%，展現抗跌吸金力。

儒鴻第3季受惠匯率回穩與低價原物料，單季稅後純益16.52億元、季增1.7倍，EPS 6.02元；前三季累計稅後純益39.32億元、年減20%，每股純益14.33元。

董事長王樹文指出，第4季訂單看來較上季佳，隨美國關稅稅率底定，已完成與客戶重新議價，新報價納入關稅與匯率因素，預期營收與毛利率可望持穩並小幅提升。法人估計，儒鴻第4季成衣營收將小幅增加，毛利率也將較第3季略增，展現穩健抗跌力道。

聚陽日前法說釋出正向展望，指出2026年出貨量、產品價格與獲利能力均可望優於今年。第3季雖受成本與匯率波動影響，稅後純益8.58億元、年減26.6%；前三季營收265.02億元、年減0.99%。

聚陽強調，北美世足帶動運動品牌需求升溫，運動盤訂單動能將成明年主軸，法人預估出貨量成長可達中高個位數，若追加單落地，甚至有望突破雙位數。

此外，受到全球經濟不確定因素影響，紡織業普遍面臨營運逆風，多家廠商積極啟動 資產活化與多角化布局，透過土地開發與新事業拓展，為企業版圖注入新動能。

其中，新纖擁有龐大土地資產，遍及桃園、八德、觀音與新屋，每地均超過萬坪。受惠資產題材與基本面支撐，股價自11月以來已彈升約15%，今日盤中也力守高檔，展現抗跌韌性。

整體來看，台股電子股承壓之際，紡織股憑藉穩健基本面與明確題材，成為資金避風港。