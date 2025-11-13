聽新聞
森崴虧121億 總座胡惠森請辭

聯合報／ 記者蕭君暉陳昱翔陳儷方／台北報導
森崴能源因承攬台電二期離岸風電統包工程履約爭議，今年前三季累虧逾一二一億元，森崴能源總經理胡惠森（左）昨道歉請辭獲准，由董事長郭台強（右）暫代。圖／森崴能源提供
正崴集團旗下能源大廠森崴能源昨天表示，第三季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損七十七點三六億元，連同上半年虧損四十四點三億元，前三季累積虧損達一二一點七二億元，每股淨損四十六點三四元。森崴能源總經理胡惠森為此除了向投資人道歉，並向董事會請辭獲准，由董事長郭台強暫代。

森崴能源子公司富崴能源二○二○年六月十五日得標台電二期離岸風電統包工程和五年維運合約，總裝置容量約三百ＭＷ，預計二○二五年底完工併聯，年發電量估計超過十億度。富崴能源指出，受到全球大環境驟變影響，施工成本暴增，向台電要求追加預算，因此發生承攬契約履約爭議，目前雙方已進入協商程序。

由於連續兩季虧損，造成股東、投資人的權益受損，胡惠森為此主動請辭以示負責，也期盼此調解案能早日定案，獲得合理的解決。

台電：均依契約執行

台電對此回應表示，富崴能源統包承攬台電離岸二期風場，台電均依契約規定執行，並如期給付相關契約款項。針對富崴能源主張因海事分包商財務困難無法履約、疫情及烏俄戰爭等原因，導致履約成本暴增引發財務問題，並向台電訴求契約變更，台電認為，因涉及眾多不可歸責雙方事項主張，且富崴已提送公共工程委員會調解，台電將依採購法程序配合主張與說明。

森崴能源取得統包工程合約金額五六五億元，工程進度已達百分之九十四點六八，目前收到台電工程款三九八億元，但也因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年十月先獲得主管機關第一階段核准九十三點五天工期展延。但受到近年極端氣候變化，海事工程費用暴增。森崴能源預估，今年光第三季就有百分之卅九時間因惡劣海象無法出海施工，現階段因東北季風影響，無法出海施工，剩餘工程將於明年完成。

然而，因為工程將延至明年，依據會計準則，第三季財報須將明年工程費用預先估列反映於財務報表，造成虧損持續擴大。胡惠森則說，目前公司淨值仍有四十八點六九億元，財務體質尚屬穩健。

森崴能源第三季營收八十八點五億元，季增百分之三十點二，年增一點六六倍；但受認列代墊工程款影響，毛利與營業虧損較第二季擴大，並轉為虧損；稅後淨損七十七點三六億元，較前季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股淨損廿九點四五元。

森崴能源踩雷，母公司正崴以及永崴投控因分別持股森崴能源百分之廿四點八七、百分之四十四點一六股權，必須認列損失。正崴表示，本業穩定運作不受影響，後續待董事會審查通過後公布財報。

