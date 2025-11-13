中傑-KY 新品牌客戶貢獻逐步顯現 印尼新廠如期推進

製鞋大廠中傑-KY（6965）13日表示，儘管面對全球供應鏈挑戰，但新品牌客戶貢獻逐步顯現，集團仍穩步擴充中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地產能。今、明兩年推進重點在印尼，東爪哇新廠已於10月底開工，依計畫如期進行中。

中傑第3季稅後純益0.56億元、年減84.2%，每股稅後純益0.36元；前三季稅後純益4.47億元、年減65.4%，每股稅後純益2.94元。中傑表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而，中傑以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年營運可望回穩，因此持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

中傑第3季合併營收53.9億元，季增3.2%、年減32.4%，主要受美國對等關稅影響，消費景氣轉趨保守。第3季運動鞋營收季增23%、年減31%，占第3季營收比重81%；休閒鞋營收年減37%，占營收比重18%；其他營收則約占2%。

第3季毛利率為9.8%，較去年同期減少3.9個百分點，較第2季減少1.9個百分點，主要由於部分中國大陸廠產能利用率未達預期，以及中國大陸基本工資調漲影響，加上關稅分攤和新產能投入的學習曲線等因素所致。中傑表示，將持續透過優化生產效率與改善產品組合來應對，同時持續耕耘海內外新品牌客戶，期待明年在強化客戶組合下，毛利率逐漸改善。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑仍穩步擴充中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地產能。今、明兩年推進重點在印尼，東爪哇新廠已於10月底開工，持續依計畫進行中。四大生產基地布局，可更靈活調度產能，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑創立於1983年，擁有逾40年製鞋技術與服務經驗。公司自創立以來，即為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國大陸高端運動品牌安踏（ANTA）旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧（LI-NING） 供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

中傑2024年全年合併營收為270億元，年成長19%，銷售超過4,000萬雙鞋，今年3月掛牌上市。