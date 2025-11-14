森崴能源第3季因代墊工程款大虧 台電：依契約如期給付款項
森崴能源（6806）昨（13）日舉行重大訊息記者會，第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧77.36億元，森崴能源總經理胡惠森也因專案執行不力請辭。台電昨（13）日表示，森崴能源子公司富崴能源統包承攬台電離岸二期風場，台電均依契約規定執行，並如期給付相關契約款項。
針對富崴能源主張因海事分包商財務困難無法履約、疫情及俄烏戰爭等事由，導致履約成本暴增引發財務問題，並向台電提出契約變更訴求，台電指出，因涉及眾多不可歸責雙方事項主張，富崴已提送公共工程委員會調解，台電將依採購法程序配合主張與說明。後續台電將持續督促及協助承商，共同努力完成離岸二期風場併網目標。工程會則表示，此案仍在調解中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言