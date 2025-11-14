森崴能源第3季因代墊工程款大虧 台電：依契約如期給付款項

森崴能源（6806）昨（13）日舉行重大訊息記者會，第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧77.36億元，森崴能源總經理胡惠森也因專案執行不力請辭。台電昨（13）日表示，森崴能源子公司富崴能源統包承攬台電離岸二期風場，台電均依契約規定執行，並如期給付相關契約款項。

針對富崴能源主張因海事分包商財務困難無法履約、疫情及俄烏戰爭等事由，導致履約成本暴增引發財務問題，並向台電提出契約變更訴求，台電指出，因涉及眾多不可歸責雙方事項主張，富崴已提送公共工程委員會調解，台電將依採購法程序配合主張與說明。後續台電將持續督促及協助承商，共同努力完成離岸二期風場併網目標。工程會則表示，此案仍在調解中。