森崴前三季虧損121億元 母公司正崴：本業穩定不受影響

經濟日報／ 記者蕭君暉陳昱翔／台北報導
正崴集團旗下能源大廠森崴能源13日舉行重大訊息記者會，第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損77.36億元。圖／森崴能源提供
正崴集團旗下能源大廠森崴能源13日舉行重大訊息記者會，第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損77.36億元。圖／森崴能源提供

正崴集團旗下能源大廠森崴能源（6806）昨（13）日舉行重大訊息記者會，第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，前三季累積虧損達121.72億元，每股淨損46.34元。

森崴能源總經理胡惠森昨日除向投資人道歉，並向董事會請辭獲准，由董事長郭台強暫代。

森崴認列離岸風電虧損
森崴認列離岸風電虧損

森崴能源第3季再度虧損，主要因依據會計準則，必須先行認列2026年工程費用。胡惠森強調，目前公司淨值仍有48.69億元，財務體質尚屬穩健。

森崴能源踩雷，母公司正崴以及永崴投控因分別持股森崴能源24.87%、44.16%股權，必須認列損失。正崴表示，本業穩定運作不受影響，後續待董事會審查通過後公布財報。

森崴能源子公司富崴能源於2020年6月15日得標台電二期離岸風電統包工程和五年維運合約，總裝置容量約300MW，預計2025年底完工併聯，年發電量估計超過10億度。富崴能源說明，受到全球大環境驟變影響，施工成本暴增，向台電要求追加預算，因此發生承攬契約履約爭議，目前雙方已進入協商程序。

森崴能源取得統包工程合約金額565億元，裝置容量300MW，工程進度已達94.68%，目前收到台電工程款398億元，但也因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年10月先獲得主管機關第一階段核准93.5天工期展延。

不過，受到近年極端氣候變化，海事工程費用暴增。森崴能源預估，今年光第3季就有39%時間因惡劣海象無法出海施工，現階段也因東北季風影響，無法出海施工，剩餘工程將於2026年度全部完成。

森崴能源引用Rystad Energy顧問公司分析報告指出，台灣離岸風電專案的建置成本在2020至2025年顯著增加20至40%，此數據資料基於該期間台灣主要風場之整體審查所得，富崴能源積極與業主提出工程預算追加，雙方正在審核協商。

森崴能源第3季營收88.5億元，季增30.2%，年增1.66倍；但受認列代墊工程款影響，毛利與營業虧損較第2季擴大，並轉為虧損；稅後淨損77.36億元，較前季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股淨損29.45元。累計前三季營收 213.85億元，年增1.16倍；但毛利率與營益率較去年轉為負數；稅後淨損121.72億元，每股淨損46.34 元。

離岸風電 台電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

基隆調和街被疑堰塞湖不需工程介入 水土技師：內陸湖整體穩定

三接預算浮編案政風重啟調查 若證明無不法中油將提告

蘇澳溪分洪道追加預算遭質疑卡關 政院：已編入明年總預算盼立院支持

彰化人逛百貨再等等！中友彰化店2029才完工 市公所：業者已提展延

相關新聞

森崴能源虧121億 總座胡惠森請辭

正崴集團旗下能源大廠森崴能源昨天表示，第三季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損七十七點三六億元，連同上半...

東元第3季淨利季增9.9%每股賺0.75元 與鴻海合作案明年聚焦台灣

東元（1504）昨（13）日舉行法說會並公布第3季財報。總經理高飛鳶指出，與鴻海合作案明年訂單聚焦台灣，非資料中心的相關...

寶成前三季EPS 3.03元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（13）日通過前三季合併財報，合併營收1,886.31億元、年減3.5%，稅後純...

大豐電買比特幣 納入儲備

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，已於11日購買一枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長...

一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

一零四資訊科技（3130）昨（13）日公布第3季財報。第3季合併營收為6.94億元，季減0.9%，較去年同期成長4.4%...

復盛應用第3季EPS 3.48元 第4季看旺

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（13）日公布第3季財報，單季獲利4.86億元，年減45.4%，每股純益3.48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。