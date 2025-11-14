森崴前三季虧損121億元 母公司正崴：本業穩定不受影響

正崴集團旗下能源大廠森崴能源（6806）昨（13）日舉行重大訊息記者會，第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，前三季累積虧損達121.72億元，每股淨損46.34元。

森崴能源總經理胡惠森昨日除向投資人道歉，並向董事會請辭獲准，由董事長郭台強暫代。

森崴認列離岸風電虧損

森崴能源第3季再度虧損，主要因依據會計準則，必須先行認列2026年工程費用。胡惠森強調，目前公司淨值仍有48.69億元，財務體質尚屬穩健。

森崴能源踩雷，母公司正崴以及永崴投控因分別持股森崴能源24.87%、44.16%股權，必須認列損失。正崴表示，本業穩定運作不受影響，後續待董事會審查通過後公布財報。

森崴能源子公司富崴能源於2020年6月15日得標台電二期離岸風電統包工程和五年維運合約，總裝置容量約300MW，預計2025年底完工併聯，年發電量估計超過10億度。富崴能源說明，受到全球大環境驟變影響，施工成本暴增，向台電要求追加預算，因此發生承攬契約履約爭議，目前雙方已進入協商程序。

森崴能源取得統包工程合約金額565億元，裝置容量300MW，工程進度已達94.68%，目前收到台電工程款398億元，但也因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年10月先獲得主管機關第一階段核准93.5天工期展延。

不過，受到近年極端氣候變化，海事工程費用暴增。森崴能源預估，今年光第3季就有39%時間因惡劣海象無法出海施工，現階段也因東北季風影響，無法出海施工，剩餘工程將於2026年度全部完成。

森崴能源引用Rystad Energy顧問公司分析報告指出，台灣離岸風電專案的建置成本在2020至2025年顯著增加20至40%，此數據資料基於該期間台灣主要風場之整體審查所得，富崴能源積極與業主提出工程預算追加，雙方正在審核協商。

森崴能源第3季營收88.5億元，季增30.2%，年增1.66倍；但受認列代墊工程款影響，毛利與營業虧損較第2季擴大，並轉為虧損；稅後淨損77.36億元，較前季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股淨損29.45元。累計前三季營收 213.85億元，年增1.16倍；但毛利率與營益率較去年轉為負數；稅後淨損121.72億元，每股淨損46.34 元。