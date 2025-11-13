威宏財報／前三季EPS 3.46元 持續優化東南亞產能配置

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）13日公布第3季合併財報，合併營收19.35億元，稅後純益0.7億元、季增27倍、年減50%，每股稅後純益1元；累計前三季稅後純益2.36億元、年減58.3%，每股稅後純益3.46元。

由於柬埔寨威保學習曲線尚未達甜蜜點，以及泰柬邊境衝突導致泰國廠柬籍熟手車工流失，為加速人力與產線移轉的適應期，威宏持續訓練人員生產效率，以期能在今年底恢復正常出貨秩序。

而為鞏固東南亞地區生產基地布局穩定性，董事會13日同步決議，旗下子公司廣泰於柬埔寨金邊承租約2萬平方米土地興建新廠，用於分流美系客戶專屬男用商務包袋品項訂單。

威宏指出，從東南亞薪資結構顯示，柬埔寨具有人力成本優勢，且威宏積極招募因泰柬邊境衝突流失的柬籍熟手，有助縮短學習曲線、提升生產效率，並確保出貨品質。

柬埔寨仍將維持集團最大生產吞吐轉運調度中心地位，即便集團旗下以生產運動器材運動手套等周邊配件的子公司威保柬埔寨廠，已陸續接單生產，目前處於學習曲線調整陣痛期，泰國廠及柬埔寨廠新員工汰換學習調整，致使第3季毛利率下滑至19%。

但公司積極導入AI自動排線製程及自動化製程機台、推行精實生產管理，藉此改善生產流程，提升生產效率及強化生產韌性，預期今年底完成調節並放量出貨，以迎接2026年世界盃足球賽等國際級大型運動賽事商機。

而具備成熟球袋生產製程的越南廠，在高爾夫成為疫後全球主流運動選項風潮下，消費者對包袋新購與汰換需求增加，帶動高爾夫球袋訂單出貨穩定挹注。

國際品牌客戶針對新興族群，開發更多同時具備設計時尚及功能性產品，加上NIKE每年持續推出年度熱銷新款，帶動越南廠稼動率已達滿載，威宏亦積極提升工段及倉儲自動化比例，並評估下一階段擴廠計畫。

威宏10月合併營收7.71億元、年增8.9%，為今年單月營收新高，主要受惠泰國廠美系輕奢品牌軟殼拉桿行李箱訂單出貨挹注；累計前十月合併營收66.70億元、年減5%。

而為因應客戶拓展更多元化產品線，威宏亦將於泰國廠增設2條硬殼行李箱組裝線，現已完成裁切及組裝機台設備採購進駐，最快明年第1季起出貨，可望為集團營收再添薪火。

威宏對今年營運表現維持審慎樂觀，儘管第3季營運因東南亞地區產能效率影響而有所下滑，但歐美零售旺季與2026年體育盛事備貨潮商機在即，在國際知名品牌客戶訂單穩定挹注下，推升公司在手訂單維持暢旺。