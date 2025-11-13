快訊

森崴認列代墊工程款致Q3虧損77.36億 台電：均如期給付款項

中央社／ 台北13日電
森崴能源今天宣布認列旗下富崴能源承攬離岸風電2期工程代墊工程費用，導致第3季帳面虧損新台幣77.36億元。台電表示，均依契約如期給付相關款項，後續將持續督促及協助承商，共同完成風場併網目標。

森崴能源今天召開董事會，通過第3季財報，再度受到離岸風電2期工程影響，依據會計準則，第3季須將2026年代墊工程費用估列反映於財務報表，認列後，第3季帳面虧損77.36億元，正崴、永崴將分別依持股比例24.87%及44.16%認列損失。

台電表示，富崴能源統包承攬台電離岸2期風場，台電均依契約規定執行，並如期給付相關契約款項。

針對富崴能源主張因海事分包商財務困難無法履約、疫情及烏俄戰爭等事由，導致履約成本暴增引發財務問題，並向台電提出契約變更訴求。台電表示，因涉及眾多不可歸責雙方事項主張，富崴已提送公共工程委員會調解，台電將依採購法程序配合主張與說明。

後續台電將持續督促及協助承商，共同努力完成離岸二期風場併網目標。

森崴表示，此統包工程含稅合約金額565億元，工程進度已達94.68%，目前收到業主工程款398億元，因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年10月先獲得主管機關第1階段核准93.5天工期展延；近年極端氣候變化，海事工程費用暴增，今年光第3季就有39%時間因惡劣海象無法出海施工，現階段也因東北季風海象惡劣無法施工，剩餘工程將於2026年度全部完成。

