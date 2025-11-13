美利達財報／第3季獲利年減9.5%至6.24億元 前三季每股賺4.81元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

美利達（9914）13日公布前三季財報，受到全球自行車市場還在去化庫存當中，再加上全球景氣受到美中關稅因素衝擊，第3季稅後純益為6.24億元，年減9.5%，每股稅後純益為2.09元；累計前三季稅後純益為14.37億元，年減29.7%，每股稅後純益為4.81元。

美利達主要產品為高級自行車及電動自行車內外銷，為台灣第二大自行車製造廠商，主要經營自行車成車及零組件製造買賣，其品牌包括「MERIDA」、美國「SPECIALIZED」，產品以外銷為主，產品銷售地區比重為歐洲52%、美洲14%、其他34%，今年全球市場仍受到去化庫存影響，美利達的第3季及累計前三季獲利都是下滑。

目前市場看起來回升的幅度不大，美利達10月合併營收16.74億元，年減16%；累計前十個月合併營收234.81億元，年減9%。其中，10月合併出貨5.6萬台，年減15%；累計前十個月合併出貨93.85萬台，年減29%。

法人分析，自行車產業2025年雖已逐步走出庫存調整陰霾，歐洲市場需求溫和回溫，顯示去化循環接近尾聲；第3季則受到大陸市場去年基期較高與需求疲弱，美國則受關稅與總經不確定性影響需求低迷，整體需求回升能見度有限。此外，新台幣升值及美國關稅帶來潛在利潤率壓力，自行車的銷售還是會受到波及。

另外，國內的自行車龍頭台灣之光巨大（9921）被美國海關暨邊境保護局（CBP）對台灣製造據點發布暫扣令（WRO），是一個國內產業面臨的全新變化，巨大釋出國內企業前所未有的移工政策後，後續變化還需要觀察。法人分析，全台製造業都要引以為鑑並且把皮繃緊，巨大、美利達都屬於國際知名品牌商，未來在人權、永續方面有與品牌價值的作為，都是市場關心的焦點。

