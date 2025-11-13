寶成財報／第3季每股賺1.28元 印度廠預計明年中完工

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會13日通過前三季合併財報，合併營收1,886.31億元、年減3.5%，稅後純益89.36億元、年減35.2%，主要受新台幣匯率波動，以及運動用品零售與批發業務放緩所致，每股稅後純益3.03元。

寶成第3季合併營收588.25億元，季減6.3%、年減11.9%；隨新台幣匯率趨穩，稅後純益37.88億元，雖年減33.9%，但季增144.2%，獲利為近四個季度新高，每股稅後純益1.28元。

展望產業景氣，寶成表示，對等關稅議題廣泛影響國際貿易活動及其衍生的供應鏈布局，但寶成仍看好運動休閒熱潮可望延續，預期將為產業帶來穩定且持續的市場需求，對運動產業發展前景深具信心。

值得注意的是，寶成在印度泰米爾納德邦經濟特區規劃的生產基地，分二期建廠，第一期廠已經動工，預計明年中完工投產，首波投資金額約2.06億美元（約新台幣64億元），這也是寶成近年來規模最大的建廠投資計畫。

法人指出，寶成加速印度投資建廠，主要因應美國提高關稅新政，可能帶來新一波轉單效益。寶成則強調，集團堅持採取多元化策略，保持高度彈性以優化產能配置，且持續推進中長期產能擴充計畫，積極打造永續成長的營運動能。

寶成前三季營收下滑，然而鞋類製造業務表現仍具韌性。寶成表示，前三季出貨雙數及平均售價均較去年同期增加，製鞋業務營收以美元計仍年增2.3%，但以新台幣計則減少0.6%，顯示整體營運動能依然穩健。

運動用品零售及批發業務方面，前三季線上銷售維持穩定成長，部分緩解實體門店客流疲弱的壓力，為營運表現提供一定支撐；但該業務整體銷售仍較去年同期減少60.13億元、減幅9.7%。

寶成不諱言，儘管鞋類製造業務產能需求維持高位，但部分廠區產能利用率仍與均值存在差距，造成產能負載不均，同時製造人力增加及各地薪資調漲也推升人工成本；另一方面，運動用品零售及批發業務亦面臨產業折扣競爭加劇的挑戰。

在合併業外收入部分，前三季依權益法認列的投資收益為53.09億元，較去年同期減少31.9億元。其中，來自認列直、間接持股18.09%的南山人壽保險相關轉投資收益為35.78億元，較去年同期減少30.47億元，前三季貢獻每股純益1.21元。